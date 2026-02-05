I Carabinieri della Stazione di Rosolini, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato un 23enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo alla circolazione stradale effettuato al casello autostradale di Rosolini i Carabinieri hanno fermato un’utilitaria con a bordo una coppia di ventenni, a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti e sequestrati 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di 3,4 kg e 1.720 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio. La vendita al minuto della sostanza avrebbe fruttato circa 330.000,00 euro.

L’uomo è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa mentre la passeggera 20enne è stata denunciata in stato di libertà.