Rosolini, inaugurata la nuova sede Acli: un Punto Famiglia al servizio della comunità

Sabato 17 gennaio le ACLI di Rosolini hanno inaugurato la loro nuova sede, un momento significativo per l’associazione e per l’intera comunità cittadina. La struttura nasce con l’obiettivo di essere più di un semplice ufficio: un vero Punto Famiglia, uno spazio stabile, aperto e accogliente, pensato per diventare un punto di riferimento per tutti.

All’interno della sede sono attivi i servizi di Patronato, CAF e CAA, strumenti fondamentali per l’assistenza previdenziale, fiscale e agricola, pensati per accompagnare cittadini, famiglie, lavoratori, pensionati e persone in situazione di fragilità nell’accesso ai propri diritti. Questi servizi qualificati rappresentano una risposta concreta ai bisogni quotidiani del territorio.

Accanto alla dimensione dei servizi, la nuova sede ACLI intende assumere anche una funzione più ampia e sociale: diventare un luogo di ascolto, orientamento e prossimità, capace di costruire relazioni, promuovere la partecipazione e rafforzare il tessuto comunitario. Un Punto Famiglia dove nessuno si senta solo e dove le persone possano trovare non solo risposte tecniche, ma anche accompagnamento umano e sociale.

«L’inaugurazione della nuova sede ACLI di Rosolini rappresenta un passaggio importante e carico di significato. È il segno concreto di un’associazione che continua a investire nei territori, scegliendo prossimità, ascolto e servizio come stile quotidiano», ha dichiarato il Presidente Provinciale Antonino Bianca. «Un ringraziamento speciale va a tutta la rete ACLI provinciale e regionale per collaborazione e sostegno, e a Piergiorgio, Lorella e Valentina, giovani operatori capaci e competenti, che con professionalità e impegno rappresentano al meglio lo stile ACLI».

Con questa inaugurazione, le ACLI rinnovano il loro impegno a camminare accanto alle persone, mettendo al centro famiglie e comunità come luoghi fondamentali di crescita umana e sociale.