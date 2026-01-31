Rosolini, incontro pubblico sulla riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale

Si terrà sabato 31 gennaio alle ore 16.30, nella sala dell’ex Polivalente di via Ferreri 84 a Rosolini, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza dedicato alla riforma della giustizia oggetto del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di informare e stimolare il dibattito pubblico sui contenuti della riforma, illustrando le ragioni che, secondo i promotori, renderebbero preferibile un voto contrario alla consultazione referendaria.

All’incontro prenderanno parte esponenti del mondo giudiziario e legale. Tra i relatori annunciati figurano Gaetano Bono, sostituto procuratore generale presso la Procura Generale della Repubblica di Caltanissetta, Stefano Priolo, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Siracusa, e gli avvocati Giovanni Giuca e Fabio Fortuna del Foro di Siracusa.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del dottor Corrado Fioretti e del dottor Antonino Basile. Nel corso del dibattito verranno affrontati gli aspetti tecnici e giuridici della riforma, con un’analisi delle possibili conseguenze che l’eventuale approvazione potrebbe avere sull’assetto del sistema giudiziario.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento rivolta a cittadini, operatori del diritto e a quanti desiderano comprendere meglio i contenuti della riforma prima dell’appuntamento referendario.