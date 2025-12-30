Rosolini, l’anno nuovo comincia in piazza: grande serata per San Silvestro

Rosolini si appresta a vivere una notte di festa, musica e spettacolo per dare il benvenuto al nuovo anno. Il Capodanno Città di Rosolini 2026 si terrà nella suggestiva Piazza Garibaldi, che sarà il cuore pulsante delle celebrazioni di San Silvestro.

L’evento, promosso dal Comune di Rosolini con il supporto della Regione Siciliana, prenderà il via alle 22.30 e promette di coinvolgere cittadini e visitatori con una lunga serata all’insegna dell’intrattenimento musicale.

Protagonisti sul palco saranno Salvo Di Mari e Cinzia Di Rosolini, che accompagneranno il pubblico verso la mezzanotte con una selezione musicale pensata per scaldare l’atmosfera e accompagnare il countdown. Dopo il brindisi di inizio anno, a partire dalle 01.30, la serata continuerà con il DJ set di Vanni Sessa, pronto a far ballare la piazza fino a tarda notte.

Special guest della notte sarà DJ Luigi Mastroianni, atteso alle 23.30, che arricchirà il programma con una performance pensata per rendere ancora più coinvolgente l’attesa del nuovo anno.

Musica, luci e divertimento saranno gli ingredienti principali di un evento pensato per tutte le età, con l’obiettivo di celebrare insieme l’arrivo del 2026 in un clima di condivisione e festa. Piazza Garibaldi si conferma così il luogo simbolo dei grandi eventi cittadini, pronta ad accogliere una notte che si preannuncia indimenticabile per tutta la comunità rosolinese.