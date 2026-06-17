Rosolini, l’opposizione accende i riflettori sull’Eremo di Croce Santa

Sette consiglieri comunali di opposizione – Giuseppe Guastella, Carmelo Modica, Davide Soli, Rosario Cavallo, Maria Concetta Iemmolo, Concetto Di Rosolini e Rosina Collemi – hanno presentato un doppio intervento formale per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione e degli uffici tecnici sullo stato dell’Eremo di Croce Santa. Le istanze riguardano, da un lato, la trasparenza sull’imponente progetto di riqualificazione da 3,7 milioni di euro e, dall’altro, la messa in sicurezza dell’area contro il rischio incendi.

La prima iniziativa dei consiglieri è un’istanza di accesso agli atti indirizzata al Responsabile Unico del Progetto (RUP) e ai vertici comunali. Al centro della questione ci sono i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e di riqualificazione del parco archeologico-religioso, finanziati con fondi pubblici per un totale di 3.700.000 euro.

I firmatari chiedono una relazione dettagliata che faccia luce su diversi punti critici. Stato di avanzamento: la percentuale reale dei lavori eseguiti e i pagamenti già effettuati, Cronoprogramma: il rispetto dei tempi contrattuali e la data stimata per la fine del cantiere. Varianti e costi: l’esistenza di eventuali perizie suppletive e i relativi costi aggiuntivi.

Patrimonio arboreo: i consiglieri chiedono conto degli alberi eventualmente abbattuti o potati pesantemente per far spazio al cantiere, pretendendo di vedere le perizie agronomiche e le autorizzazioni della Soprintendenza e della Forestale.

Parallelamente alla questione tecnica, i consiglieri hanno depositato una richiesta urgente di intervento per la pulizia dell’area. Secondo l’esposto, la zona dell’Eremo è attualmente invasa da una notevole quantità di vegetazione incolta e secca.

Con l’arrivo delle alte temperature, la presenza di sterpaglie ed erbacce rappresenta un pericolo immediato per la pubblica incolumità e per le abitazioni circostanti. Per questo motivo, l’opposizione chiede un intervento immediato di scerbatura ai sensi delle normative vigenti di protezione civile, al fine di prevenire possibili roghi che potrebbero devastare il sito storico.

I consiglieri hanno dato un termine preciso per ricevere la documentazione tecnica, riservandosi di attivare ulteriori procedure legali in caso di mancata risposta, sottolineando come la vigilanza sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla sicurezza del territorio sia una priorità assoluta del loro mandato