Rosolini, l’opposizione approva la “Rottamazione-Quinquies”

Politica · Consiglio comunale

“Senza di noi non sarebbe stato possibile. ​Una giornata storica e di fondamentale importanza per tutti i cittadini di Rosolini. ​Con orgoglio e profondo senso di responsabilità verso la nostra comunità, i gruppi consiliari di opposizione annunciano alla città l’approvazione della “Rottamazione-Quinquies”, un provvedimento essenziale per alleggerire la pressione fiscale e offrire un sostegno concreto a famiglie e attività produttive del territorio. ​L’atto è passato esclusivamente grazie alla determinazione e al voto favorevole dei consiglieri di opposizione”. Lo dicono in una nota i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Rosolini Davide Soli (Partito Democratico), Rosario Cavallo (Fratelli d’Italia), Giuseppe Guastella (Controcorrente), Concetto Di Rosolini e Maria Concetta Iemmolo (Primavera Rosolinese), Carmelo Modica e Rosina Collemi (Rosolini Libera) ed Enzo Giurato (Indipendente).

“​Mentre i soli cinque consiglieri di maggioranza presenti hanno clamorosamente scelto di astenersi di fronte a una misura così cruciale per l’economia locale, l’opposizione ha dimostrato ancora una volta da che parte stare: dalla parte dei cittadini – concludono – ​È la vittoria della responsabilità. Continuiamo a dimostrare con i fatti che il bene collettivo e il futuro di Rosolini vengono prima di ogni interesse di parte”.