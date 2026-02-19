Rosolini, l’opposizione attacca: “la città è al punto di non ritorno”

Clima politico sempre più acceso a Rosolini, dove i consiglieri comunali di opposizione intervengono con un duro comunicato nei confronti dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Spadola.

Secondo i firmatari della nota, la città avrebbe raggiunto “il punto di non ritorno”, descritta come “spenta, grigia, desolante e sconfortante”, frutto – sostengono – di “noncuranza e palese incapacità gestionale”.

Nel documento si parla di una Giunta “che vive alla giornata, priva di una programmazione minima, incapace di guardare anche solo al breve futuro”. L’opposizione punta il dito contro quella che definisce “una gestione passiva dell’ordinario”, aggravata – si legge – dalla mancanza di una maggioranza stabile in Consiglio comunale. “Il Sindaco – scrivono – preferisce l’isolamento al dialogo costruttivo con l’opposizione”.

Tra i temi più contestati c’è il rinvio del Carnevale cittadino. I consiglieri parlano di una decisione presa per una “pseudo allerta meteo, mai confermata dai bollettini della Protezione Civile”, definendola “uno scherzo di pessimo gusto ai danni della cittadinanza”.

“Perché negli altri Comuni si è festeggiato regolarmente e a Rosolini no? Qual è il vero motivo del rinvio?”, si chiedono.

Secondo l’opposizione, la scelta avrebbe provocato “genitori irritati per le spese sostenute e bambini delusi”, oltre a suscitare perplessità per la decisione di posticipare le sfilate in periodo quaresimale, con la soppressione di una giornata.

Nel comunicato vengono elencate diverse problematiche: “Strade ridotte a un colabrodo”, aggravate dai lavori per la fibra ottica “mai ripristinati a regola d’arte”. Cantieri “infiniti, privi di controllo”. Fondi regionali “già erogati che giacciono inutilizzati per incapacità burocratica”.

L’affondo è diretto anche sul piano politico: “Il Sindaco la smetta di prendersi meriti non suoi. La maggior parte dei cantieri oggi aperti non sono frutto della sua programmazione, ma eredità che non riesce nemmeno a gestire”.

L’opposizione critica inoltre il ruolo del Presidente del Consiglio comunale, accusato di non garantire imparzialità. “Interpellanze e mozioni fondamentali protocollate da mesi vengono sistematicamente rinviate”, denunciano, parlando di un tentativo di “preservare l’Amministrazione dalle proprie responsabilità”.

Annunciata nei prossimi giorni una richiesta formale di convocazione urgente del Consiglio comunale “per discutere ed evadere tutte le interpellanze e mozioni rimaste nel cassetto”.

Il comunicato si chiude con un appello ai cittadini: “Non possiamo rassegnarci alla mediocrità e al silenzio. Sogniamo una Rosolini sveglia, viva, culturalmente attiva, aperta e partecipativa. È tempo di voltare pagina, insieme”.

Adesso si attende la replica dell’Amministrazione comunale alle accuse mosse dall’opposizione, in un confronto politico che si preannuncia sempre più serrato.