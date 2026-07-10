Rosolini, l’opposizione attacca maggioranza e Presidenza del Consiglio: “Fuga dal confronto e interpellanze bloccate”

Nuovo scontro politico a Rosolini tra maggioranza e opposizione. I gruppi consiliari di minoranza hanno diffuso un duro comunicato congiunto nel quale denunciano quello che definiscono un atteggiamento “irresponsabile e irrispettoso” da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Spadola e dei consiglieri di maggioranza.

A firmare la nota sono i consiglieri comunali Davide Soli, Rosario Cavallo, Giuseppe Guastella, Concetto Di Rosolini, Maria Concetta Iemmolo, Rosina Collemi e Carmelo Modica, che puntano il dito contro quanto accaduto nelle ultime sedute del Consiglio comunale.

Secondo quanto riferito dall’opposizione, durante la seduta di mercoledì 8 luglio, una volta esauriti i punti all’ordine del giorno e giunti al momento dedicato a interrogazioni, mozioni e interpellanze, i consiglieri di maggioranza avrebbero lasciato l’aula facendo venire meno il numero legale. Una situazione che ha comportato la sospensione della seduta e il rinvio dei lavori.

Il giorno successivo, giovedì 9 luglio, la situazione si sarebbe ripetuta in modo ancora più evidente. Al secondo appello delle ore 18, sostengono i consiglieri di opposizione, nessun componente della maggioranza si sarebbe presentato in aula, impedendo di fatto la discussione delle interpellanze.

Nel comunicato vengono poste alcune domande all’Amministrazione comunale: “Perché questa maggioranza fugge al confronto? Perché ogni volta che bisogna discutere le interpellanze viene fatto mancare il numero legale? Cosa si vuole nascondere?”.

L’opposizione sottolinea inoltre come alcune interpellanze risultino ancora inevase nonostante siano state protocollate già nel marzo del 2025. I consiglieri ricordano che le interpellanze rappresentano uno strumento fondamentale di controllo e approfondimento sui servizi e sulle problematiche della città.

Particolarmente critiche anche le valutazioni rivolte al presidente del Consiglio comunale Corrado Sortino e alla vicepresidente Concetta Cavallo. Secondo i gruppi di minoranza, nel corso degli ultimi nove mesi entrambi si sarebbero assentati in più occasioni, compromettendo il regolare svolgimento dei lavori consiliari.

Nel documento si contesta inoltre quella che viene definita una gestione non imparziale dell’assemblea e si stigmatizzano alcuni toni utilizzati dal presidente del Consiglio nei confronti dei consiglieri di opposizione durante il dibattito politico.

Nonostante le accuse rivolte all’Amministrazione e alla maggioranza, i consiglieri di opposizione ribadiscono la volontà di proseguire la propria attività politica e istituzionale. “Questa strategia del silenzio e della fuga non ci intimorisce – scrivono –. Continueremo a svolgere il nostro dovere dentro e fuori dall’aula consiliare perché abbiamo a cuore il futuro della città e il bene dei cittadini”.

Il documento è stato sottoscritto dai gruppi consiliari Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Controcorrente, Primavera Rosolinese e Rosolini Libera.