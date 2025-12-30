Rosolini, l’opposizione compatta: “Si è consumata l’ulteriore immaturità della maggioranza”

“I gruppi consiliari di opposizione del Comune di Rosolini denunciano con fermezza quanto accaduto durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, un episodio che segna l’ennesimo punto basso nella gestione politica della nostra città”. Così in una nota l’opposizione al governo Spadola in quel di Rosolini.

“Mentre i punti all’ordine del giorno richiedevano serietà e pragmatismo, si discuteva infatti di variazioni di bilancio e della ricognizione delle partecipate, la maggioranza guidata dal Sindaco Giovanni Spadola ha dato prova di una totale mancanza di responsabilità e di rispetto verso le Istituzioni. Nonostante i continui richiami del Sindaco alla “responsabilità” rivolti alle opposizioni, alla prova dei fatti è stata proprio l’opposizione a garantire la funzionalità dell’aula con 7 consiglieri presenti contro i soli 6 della maggioranza. In un’aula priva del Responsabile di Settore (assente per motivi personali), è saltata agli occhi soprattutto l’assenza del Sindaco Giovanni Spadola, titolare della delega al Bilancio, un paradosso inaccettabile per chi dovrebbe difendere i propri atti finanziari“, continua la nota.

“Nonostante le criticità emerse sulle somme destinate all’Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) e la mancanza di interlocuzione tecnica, l’opposizione ha dimostrato responsabilità e senso civico proponendo di procedere mediante un emendamento. Eravamo pronti a votare favorevolmente la variazione di bilancio relativa al finanziamento regionale per l’installazione delle pensiline degli autobus, un atto atteso dalla cittadinanza ma arrivato in aula con un ritardo ingiustificabile (la delibera di giunta risale al 28 Novembre 2025). Tuttavia, di fronte alla possibilità di un accordo trasversale per il bene della città, la maggioranza ha vacillato perché ha chiesto 10 minuti di sospensione per evidente indecisione interna. Al rientro, i consiglieri di maggioranza non si sono presentati alla conta, facendo venire meno il numero legale. Alla ripresa dopo un’ora, la fuga è diventata totale, infatti, l’assenza della maggioranza ha costretto al rinvio della seduta al 30 Dicembre 2025, alle ore 18:30. È l’ennesimo atto di immaturità politica da parte di questa amministrazione. Senza il loro “burattinaio” i consiglieri di maggioranza scappano fisicamente dall’aula, incapaci di offrire un contributo di idee o di difendere le stesse determine prodotte dalla loro Giunta. È un atteggiamento irresponsabile che paralizza l’azione amministrativa e offende i cittadini di Rosolini”, prosegue ancora la nota.

“L’opposizione continuerà a vigilare e a garantire la propria presenza, come sempre, richiamando il Sindaco e la sua coalizione a smettere di disertare il confronto democratico ed a onorare il mandato ricevuto dagli elettori, anche se quanto accaduto nell’ultima seduta sancisce il fallimento definitivo dell’Amministrazione Spadola che è politicamente giunta al capolinea, priva di una maggioranza e ridotta a un guscio vuoto senza numeri in Consiglio. Senza i numeri per governare, ogni giorno in più è solo un’agonia che offende la città”, si chiude la nota.