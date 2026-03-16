Rosolini, l’opposizione insorge: “Mancanza senso di responsabilità dell’amministrazione comunale Spadola”

Nuovo scontro politico al Comune di Rosolini dopo le dimissioni degli assessori Rosy Gradante e Carmelo Floriddia. I gruppi consiliari di opposizione hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale criticano duramente la gestione della vicenda da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Spadola.

A firmare la nota sono i consiglieri Concetto Di Rosolini e Maria Concetta Iemmolo (Primavera Rosolinese), Rosario Cavallo (Fratelli d’Italia), Giuseppe Guastella (Mente e Cuore), Carmelo Modica, Rosina Collemi ed Enzo Giurato (Rosolini Libera) e Davide Soli (Partito Democratico).

Secondo i consiglieri di minoranza, le dimissioni dei due assessori, motivate con un presunto “senso di responsabilità”, arrivano in un momento delicato per l’attività del Consiglio comunale. L’opposizione sottolinea infatti come la decisione sia stata presa a pochi giorni da una seduta ritenuta particolarmente importante, prevista per il 20 marzo, durante la quale erano in programma interrogazioni e interpellanze rivolte proprio agli assessori dimissionari.

Per i firmatari del comunicato, se il richiamato senso di responsabilità fosse stato reale, gli assessori avrebbero potuto rinviare di pochi giorni le dimissioni per partecipare alla seduta consiliare e rispondere alle domande dei consiglieri. L’opposizione accusa invece la maggioranza di voler evitare il confronto politico, lasciando le risposte ai nuovi componenti della Giunta.

Nel comunicato viene comunque rivolto un augurio di buon lavoro ai nuovi assessori, Azzaro ed Errante, chiamati a subentrare nell’esecutivo comunale.

Le critiche si concentrano anche sulle dichiarazioni del sindaco Spadola, che aveva rivendicato la rapidità con cui sarebbero stati individuati i sostituti, parlando di una scelta maturata in meno di 24 ore. Secondo l’opposizione, invece, i nomi dei nuovi assessori circolavano negli ambienti politici cittadini già da diversi giorni prima delle dimissioni ufficiali.

Nel mirino della minoranza finisce anche il presidente del Consiglio comunale, Corrado Sortino. I consiglieri contestano la decisione di convocare la seduta consiliare per il 20 marzo anziché per il 19 marzo, data che – secondo quanto riferito – sarebbe stata concordata durante la conferenza dei capigruppo dell’11 marzo.

Per l’opposizione, il cambio di data rappresenterebbe una decisione unilaterale che metterebbe in discussione il ruolo di garanzia del presidente dell’aula.

Il comunicato si chiude con un duro giudizio politico sull’operato dell’amministrazione, accusata di mancanza di trasparenza e di rispetto verso il Consiglio comunale e verso la città. La vicenda rischia ora di alimentare ulteriormente il clima di tensione all’interno del Consiglio comunale, alla vigilia della prossima seduta che si preannuncia particolarmente accesa.