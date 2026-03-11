Rosolini, l’opposizione sollecita l’amministrazione “ad aderire subito alla Rottamazione Quinquies”

“I sottoscritti consiglieri comunali di opposizione Concetto Di Rosolini, Maria Concetta Iemmolo, Carmelo Modica, Rosario Cavallo, Enzo Giurato, Giuseppe Guastella, Rosina Collemi e Davide Soli, intervengono congiuntamente per sollecitare l’Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al Sindaco nonché Assessore al Bilancio, affinché si attivino con urgenza per l’adesione alla cosiddetta “Rottamazione Quinquies”.”. Così la nota di 7 consiglieri comunali di opposizione a Rosolini.

“Ad oggi, nonostante l’importanza del provvedimento ed il sollecito del consigliere Davide Soli con un comunicato stampa del 16.01.2026, si registra un preoccupante silenzio da parte della Giunta Comunale. Infatti, non risultano atti ufficiali, né tantomeno dichiarazioni d’intento in merito ad una misura che potrebbe dare ossigeno a tantissime famiglie e imprese della nostra città. La normativa vigente concede agli Enti Locali un’ampia autonomia. Nello specifico il Comune è libero di scegliere forme e modalità di attuazione della definizione agevolata, decidendo su quali tributi rendere operativa la rottamazione. Si tratta di un’occasione per regolarizzare le pendenze tributarie abbattendo sanzioni e interessi, facilitando così la riscossione e migliorando il gettito comunale. Siamo pienamente consapevoli della delicata situazione finanziaria dell’Ente e dello stato di dissesto in cui versa il Comune. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale non può e non deve nascondersi dietro la condizione di dissesto per giustificare l’immobilismo. Al contrario, proprio la criticità economica dovrebbe spingere verso soluzioni che agevolino il rientro dei crediti in modo equo”, si legge nella nota.

“I gruppi consiliari di opposizione manifestano sin da ora la propria totale disponibilità a collaborare costruttivamente e a votare immediatamente il regolamento. Invitiamo, pertanto, l’Amministrazione Comunale a redigere un Regolamento ad hoc da portare con urgenza all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione. Inoltre, farsi portavoce presso l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), che gestisce la massa passiva del dissesto, affinché valuti l’adesione alla rottamazione anche per gli anni di propria competenza. È necessario che l’Amministrazione Comunale Spadola dimostri concretamente e fattivamente vicinanza ai contribuenti rosolinesi, offrendo loro gli stessi strumenti di definizione agevolata previsti a livello nazionale. Restiamo in attesa di un riscontro immediato e di atti concreti che vadano nella direzione del bene della collettività”, si chiude la nota.