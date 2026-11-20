Attualità · Sindacati

Si terrà lunedì, a partire dalle 10, in via Andromeda a Rosolini, il Consiglio generale della Fnp Cisl Ragusa Siracusa, la federazione sindacale che rappresenta i pensionati delle due province.

Ad aprire i lavori sarà il segretario generale territoriale Antonio Nicosia. Sono previsti gli interventi del commissario straordinario della Fnp Cisl Sicilia, Domenico Milazzo, e del segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore.

Al centro dell’incontro il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno e la programmazione delle iniziative che la federazione intende promuovere sui territori. Tra gli obiettivi anche il rafforzamento della collaborazione con Anteas, l’associazione di volontariato legata alla Cisl, che nei giorni scorsi ha rinnovato i propri vertici con l’elezione di Santino Fiducia.

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Al Consiglio generale di Anteas hanno partecipato anche Antonio Nicosia e i componenti della segreteria territoriale Paola Digregorio e Carmelo Veneziano.

La riunione di lunedì sarà inoltre l’occasione per affrontare il tema della formazione e dell’aggiornamento degli operatori territoriali. L’obiettivo è rafforzare le competenze e migliorare i servizi di ascolto, orientamento e assistenza rivolti ai cittadini e ai pensionati, consolidando la presenza della federazione nelle comunità e il ruolo della Cisl come sindacato di prossimità.