Rosolini, l’UNMS presente al V Convegno sulla Legalità

Importante partecipazione dell’UNMS al V Convegno sulla Legalità organizzato dall’Associazione Giustizia e Pace, presieduta da Salvo Troina con il segretario Matteo Figura, svoltosi venerdì 8 maggio nella Chiesa di Santa Caterina a Rosolini, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e degli studenti degli istituti scolastici cittadini.

L’evento, dedicato al tema “Eroi della Giustizia: l’eredità morale dei tre servitori dello Stato”, ha ricordato le figure del giudice Rosario Angelo Livatino, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e del vicequestore aggiunto Ninni Cassarà, simboli di coraggio, legalità e servizio allo Stato.

A rappresentare l’UNMS erano presenti il presidente Corrado Di Stefano e il segretario Salvatore Calcinella, che hanno preso parte ai lavori insieme alle numerose realtà associative e istituzionali intervenute. La presenza dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio ha testimoniato ancora una volta l’impegno costante dell’associazione nella promozione dei valori civili, della memoria e della cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni.

A moderare il convegno è stata la prof.ssa Tiziana Vitanza, docente, scrittrice, ambasciatrice di educazione civica e addetta alle pubbliche relazioni dell’UNMS, che ha guidato con professionalità e sensibilità gli interventi dei relatori, contribuendo a dare ritmo e profondità a una mattinata intensa di riflessione e partecipazione. Nel corso della manifestazione, la prof.ssa Vitanza ha inoltre ricevuto un attestato di riconoscimento per il suo impegno nella diffusione della cultura della legalità e dei valori civici.

Tra gli interventi più significativi, quello del prefetto di Siracusa, che ha rivolto un forte messaggio ai giovani presenti, sottolineando come la legalità nasca dai piccoli gesti quotidiani di rispetto, inclusione e solidarietà.

Nel corso del convegno è stato inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dell’educazione nella prevenzione delle nuove forme di rischio sociale e digitale che coinvolgono i giovani, tema affrontato dai relatori intervenuti durante i lavori.

L’UNMS, attraverso la presenza del presidente Corrado Di Stefano, del segretario Salvatore Calcinella e della moderatrice Tiziana Vitanza, conferma così la propria attenzione verso tutte le iniziative che promuovono il senso civico, la partecipazione attiva e il rispetto delle istituzioni, valori fondamentali per la costruzione di una società più giusta e consapevole.