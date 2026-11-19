Cultura · La storia

Le origini sono a Rosolini, dove vive la famiglia materna, ma la sua vita si è svolta in Germania, nel Baden-Württemberg. È la storia di Maria Russo, nata il 16 novembre 1971 da genitori siciliani, che ha trovato nella scrittura uno strumento per raccontare il proprio vissuto, le difficoltà affrontate e i sogni che continua a coltivare.

Nata e cresciuta in Germania, Maria ha mantenuto un legame profondo con la Sicilia e con Rosolini, terra delle sue radici familiari. Convive dalla nascita con la spina bifida e utilizza la sedia a rotelle. Una condizione con cui ha imparato a confrontarsi fin dall’infanzia e che ha comportato difficoltà nella vita quotidiana, soprattutto per la necessità di dipendere dagli altri in diverse attività. Ma Maria non vuole che la propria storia venga identificata soltanto con la disabilità. Accanto alle difficoltà ci sono i suoi interessi, le sue idee e, soprattutto, una passione che l’accompagna da quasi quarant’anni: la scrittura.

Ha iniziato a scrivere a 16 anni, inizialmente per dare voce a pensieri ed emozioni che non sempre riusciva a esprimere a parole. Quella che era una necessità personale si è trasformata nel tempo in un percorso letterario che l’ha portata alla pubblicazione di due libri.

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Il primo, uscito nel marzo 2023, si intitola “Gli ostacoli del mio corpo e il coraggio del mio spirito” ed è una raccolta di racconti. Nel luglio 2026 ha pubblicato il secondo volume, “I miei ostacoli non sono mai stati la fine. Sono diventati l’inizio della mia forza”, un’opera autobiografica nella quale ripercorre la propria esperienza, senza nascondere i momenti difficili e le delusioni, ma raccontando anche le soddisfazioni e le gioie della sua vita.

Entrambi i libri sono stati pubblicati in italiano e in tedesco, una scelta legata alla sua storia personale e al desiderio di raggiungere lettori di entrambi i Paesi.

Il percorso letterario di Maria è stato accompagnato anche da alcuni riconoscimenti. Nel 2023 ha ricevuto il premio “Approdi d’Autore”, legato a Graus Edizioni. Nel 2026 è arrivato il premio “Stella d’Autore”, conferito da Book Verlag e consegnato il 17 novembre. A questi si aggiunge il Premio Speciale “La Penna del Cuore”, assegnato alla poesia “Il filo invisibile” nell’ambito del concorso organizzato da Fratelli De Filippo. La cerimonia di premiazione è in programma il 4 dicembre.

Riconoscimenti che rappresentano per lei una soddisfazione soprattutto perché premiano il suo lavoro di scrittrice, al di là della condizione fisica. Nel raccontare la propria esperienza, Maria invita infatti a guardare alla persona prima che alla disabilità. Non si considera una donna sempre forte e pronta a superare ogni ostacolo con il sorriso: ci sono anche momenti di stanchezza e scoraggiamento, che fanno parte della sua quotidianità.

Il suo messaggio riguarda il diritto all’autonomia, alla libertà di scelta e alla possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale. “Non fermatevi alla mia sedia a rotelle. Cercate di conoscere la persona che sono veramente”, è l’appello che affida a chi legge la sua storia.

Un percorso personale e letterario che conserva un legame con Rosolini, la città delle sue origini familiari, e che attraverso i libri le permette di condividere esperienze e sentimenti, facendo arrivare la propria voce oltre i confini della Germania.