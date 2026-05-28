Rosolini, nasce il comitato “1079 Futuro Nazionale”: Basile referente locale

Si è costituito a Rosolini il Comitato costituente n. 1079 di “Futuro Nazionale con Roberto Vannacci”, una nuova realtà politica che si inserisce nel percorso di organizzazione territoriale del movimento.

A dar vita al comitato è stato un gruppo di imprenditori locali, con la nomina di Vincenzo Basile come referente. Secondo quanto comunicato, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di strutturare una presenza organizzata sul territorio e favorire l’adesione di cittadini, professionisti e imprenditori interessati al progetto politico.

Nel documento diffuso, i promotori sottolineano la volontà di portare avanti le iniziative e le linee ideali riconducibili al generale Roberto Vannacci, puntando alla creazione di uno spazio di confronto e partecipazione aperto a nuovi aderenti.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori adesioni al comitato, che potrebbe includere nuovi tesserati, professionisti e rappresentanti di liste civiche locali. Il gruppo guidato da Basile annuncia inoltre la propria partecipazione agli appuntamenti organizzativi nazionali previsti a Roma il 13 e 14 giugno, in vista della fase costituente del movimento.

L’iniziativa segna dunque un nuovo passaggio nel processo di strutturazione territoriale di “Futuro Nazionale”, che prosegue la propria organizzazione in diverse aree del Paese.