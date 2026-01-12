Rosolini, parchi giochi in degrado: interpellanza del consigliere PD Davide Soli

Lo stato di manutenzione dei parchi giochi comunali e l’utilizzo di un finanziamento regionale da 40 mila euro finiscono al centro del dibattito politico cittadino. Il consigliere comunale del Partito Democratico, Davide Soli, ha presentato un’interpellanza indirizzata all’Amministrazione Spadola per chiedere chiarimenti sulle condizioni delle aree ludiche e sulle tempistiche di impiego delle risorse ottenute dalla Regione.

L’atto rientra in un pacchetto di dieci interpellanze protocollate il 21 novembre 2025, che saranno discusse nelle prossime sedute del Consiglio comunale. Secondo quanto riferito da Soli, l’iniziativa nasce da un confronto costante con il Direttivo del PD di Rosolini – Circolo “Pietro Assenza” e dalle segnalazioni pervenute da numerosi cittadini.

Nel mirino del consigliere dem c’è in particolare il finanziamento regionale di 40.000 euro, ottenuto il 13 ottobre 2025, destinato alla “realizzazione di parchi giochi con strutture inclusive e alla riqualificazione delle strutture ludiche esistenti”. Soli chiede all’Amministrazione comunale di chiarire se e come tali risorse siano state programmate e utilizzate.

«Molti parchi giochi comunali versano in condizioni inaccettabili», sottolinea il consigliere, evidenziando come diverse strutture risalgano a oltre quindici anni fa e presentino oggi segni evidenti di degrado. Aree sporche, giochi usurati e attrezzature non più rispondenti agli attuali standard di sicurezza rappresenterebbero, secondo Soli, un rischio concreto per i bambini e un motivo di crescente preoccupazione per le famiglie.

Non pochi genitori, infatti, eviterebbero di portare i propri figli in queste aree proprio per la presenza di giochi rotti o non a norma. Una situazione che, a giudizio del consigliere PD, lede il diritto dei più piccoli a spazi di gioco sicuri, accessibili e inclusivi.

Con l’interpellanza, Soli chiede quindi di conoscere i tempi e le modalità di impiego del finanziamento regionale, l’eventuale esistenza di un piano di manutenzione straordinaria e se sia prevista la rimozione immediata delle attrezzature che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei bambini.

L’obiettivo dichiarato dell’iniziativa non è polemico ma costruttivo: «Vogliamo che Rosolini torni a offrire spazi pubblici dignitosi e sicuri», afferma Soli, auspicando che l’Amministrazione comunale fornisca risposte chiare e puntuali in Consiglio comunale, dimostrando attenzione verso le nuove generazioni e la cura del territorio.