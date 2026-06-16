Rosolini, per la CorAnt Basket una stagione da ricordare: vivaio protagonista e pioggia di successi

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la stagione sportiva 2025/26 della CorAnt Basket, che conferma la solidità del proprio settore giovanile e la crescita costante di tutte le categorie, dai più piccoli fino alle formazioni agonistiche.

Un finale di stagione ricco di appuntamenti, emozioni e risultati che hanno coinvolto l’intera comunità sportiva rosolinese, tra tornei provinciali, manifestazioni regionali e momenti di festa condivisa.

A prendersi la scena sono stati soprattutto i gruppi giovanili. Gli Under 13 e Under 15 maschili hanno chiuso il Torneo Provinciale AICS di Floridia con un percorso impeccabile, mostrando un netto progresso sia tecnico che mentale.

Ottime notizie anche dal minibasket, con gli Aquilotti protagonisti ad Augusta nel “Jamboree Tour”: una stagione chiusa al vertice grazie a un gioco dinamico, grande entusiasmo e un forte spirito di squadra.

Positivo anche il percorso degli Esordienti, impegnati al “Memorial Mandarà” di Santa Croce Camerina, dove hanno affrontato diverse realtà provinciali distinguendosi per intensità, coesione e spirito sportivo.

Il momento più alto della fase finale arriva dalle competizioni regionali AICS. Le Under 15 Femminile conquistano il titolo di vice-campionesse regionali al termine di una finale combattuta fino all’ultimo possesso, mentre l’Under 16 Maschile chiude la propria stagione con una prestigiosa medaglia di bronzo, confermandosi tra le migliori realtà del territorio.

Un risultato che certifica la crescita del progetto tecnico e la continuità di rendimento delle squadre agonistiche.

A tracciare il bilancio è il presidente Cory Cataudella, che sottolinea il valore del lavoro svolto negli anni:

“Non ci aspettavamo che tutte le nostre squadre arrivassero così in alto. Il lavoro dello staff sta dando i suoi frutti. Siamo orgogliosi di essere una delle poche realtà in Sicilia a puntare esclusivamente su atleti cresciuti nel nostro vivaio. Questo è il nostro vero valore aggiunto”.

Il presidente ha inoltre evidenziato l’impegno dei ragazzi e delle ragazze, il supporto fondamentale delle famiglie e la vicinanza costante del pubblico, elementi considerati decisivi nel percorso di crescita del club. La stagione non è ancora del tutto conclusa: il calendario prevede ancora due appuntamenti molto attesi.

Il 20 giugno andrà in scena il tradizionale “Torneo Genitori & Figli”, momento di festa e condivisione per tutta la società. Dal 22 al 24 giugno, invece, spazio alla seconda edizione del Camp Multisportivo presso il Borgo Rio Favara, tra sport, mare e attività formative.