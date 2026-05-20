Rosolini, polemica sulla rottamazione quinquies. Per il Pd “arriva tardi”

Si accende il dibattito politico a Rosolini sull’approvazione del regolamento comunale relativo alla definizione agevolata dei tributi locali, in vista dell’entrata in vigore della cosiddetta rottamazione quinquies 2026 per IMU, TARI e multe locali.

A sollevare forti critiche è Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa, che punta il dito contro i ritardi dell’amministrazione guidata dal sindaco Corrado Spadola, accusandola di immobilismo amministrativo e scarsa capacità di programmazione.

Secondo Gerratana, il regolamento approvato dalla maggioranza arriva con mesi di ritardo rispetto alle proposte avanzate dalle forze di opposizione e risulta ormai superato dalle più favorevoli previsioni della normativa nazionale.

«La scelta di arrivare solo a maggio – sostiene – vanifica ogni reale incentivo per i cittadini a regolarizzare la propria posizione tributaria. La legge nazionale, infatti, consente di presentare domanda tra settembre e ottobre senza alcun anticipo e con condizioni di rateizzazione più vantaggiose a partire da gennaio 2027».

Per il dirigente dem, il Parlamento avrebbe corretto una lacuna normativa estendendo la rottamazione anche ai tributi locali, alle multe e alle entrate patrimoniali già affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, una linea sostenuta anche dall’ANCI.

Le critiche si allargano poi alla gestione complessiva del Comune. Gerratana parla di «quattro anni e mezzo di vuoto amministrativo», descrivendo una città «in declino, priva di prospettive e incapace di offrire risposte concrete a famiglie, giovani e imprese».

Nel mirino finisce quella che viene definita «l’ennesima prova di forza politica sterile» tra una maggioranza «che vive alla giornata» e un’opposizione che, al contrario, rivendica di tradurre quotidianamente le esigenze dei cittadini in proposte amministrative concrete.

Da qui l’appello a costruire un confronto pubblico tra tutte le forze alternative all’attuale governo cittadino, con l’obiettivo di elaborare una proposta politica comune in vista del futuro.

«La sfida – conclude Gerratana – non è una normale competizione elettorale, ma la necessità di ricostruire una speranza per Rosolini. Chiunque amministrerà dopo Spadola dovrà fare i conti con macerie politiche e amministrative. Per questo serve unità, visione e una classe dirigente all’altezza».