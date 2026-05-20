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Rosolini, polemica sulla rottamazione quinquies. Per il Pd “arriva tardi”

Secondo Gerratana, il regolamento approvato dalla maggioranza arriva con mesi di ritardo rispetto alle proposte avanzate dalle forze di opposizione e risulta ormai superato dalle più favorevoli previsioni della normativa nazionale

L'ingresso del Consiglio comunale di Rosolini

Secondo Gerratana, il regolamento approvato dalla maggioranza arriva con mesi di ritardo rispetto alle proposte avanzate dalle forze di opposizione e risulta ormai superato dalle più favorevoli previsioni della normativa nazionale

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Si accende il dibattito politico a Rosolini sull’approvazione del regolamento comunale relativo alla definizione agevolata dei tributi locali, in vista dell’entrata in vigore della cosiddetta rottamazione quinquies 2026 per IMU, TARI e multe locali.

A sollevare forti critiche è Piergiorgio Gerratana, segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa, che punta il dito contro i ritardi dell’amministrazione guidata dal sindaco Corrado Spadola, accusandola di immobilismo amministrativo e scarsa capacità di programmazione.

Secondo Gerratana, il regolamento approvato dalla maggioranza arriva con mesi di ritardo rispetto alle proposte avanzate dalle forze di opposizione e risulta ormai superato dalle più favorevoli previsioni della normativa nazionale.

«La scelta di arrivare solo a maggio – sostiene – vanifica ogni reale incentivo per i cittadini a regolarizzare la propria posizione tributaria. La legge nazionale, infatti, consente di presentare domanda tra settembre e ottobre senza alcun anticipo e con condizioni di rateizzazione più vantaggiose a partire da gennaio 2027».

Per il dirigente dem, il Parlamento avrebbe corretto una lacuna normativa estendendo la rottamazione anche ai tributi locali, alle multe e alle entrate patrimoniali già affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, una linea sostenuta anche dall’ANCI.

Le critiche si allargano poi alla gestione complessiva del Comune. Gerratana parla di «quattro anni e mezzo di vuoto amministrativo», descrivendo una città «in declino, priva di prospettive e incapace di offrire risposte concrete a famiglie, giovani e imprese».

Nel mirino finisce quella che viene definita «l’ennesima prova di forza politica sterile» tra una maggioranza «che vive alla giornata» e un’opposizione che, al contrario, rivendica di tradurre quotidianamente le esigenze dei cittadini in proposte amministrative concrete.

Da qui l’appello a costruire un confronto pubblico tra tutte le forze alternative all’attuale governo cittadino, con l’obiettivo di elaborare una proposta politica comune in vista del futuro.

«La sfida – conclude Gerratana – non è una normale competizione elettorale, ma la necessità di ricostruire una speranza per Rosolini. Chiunque amministrerà dopo Spadola dovrà fare i conti con macerie politiche e amministrative. Per questo serve unità, visione e una classe dirigente all’altezza».


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