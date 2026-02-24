Rosolini, ripartono i lavori negli edifici di via Errante

Ieri mattina il Commissario Straordinario dell’I.A.C.P Alessia Scorpo accompagnata dal Direttore dell’I.A.C.P., Marco Cannarella, dal Sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola e dall’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Rosolini,Gino Cavallo ha effettuato un sopralluogo nella struttura di via Rosario Errante a Rosolini e consegnato i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica dell’edificio all’Impresa Edile Garofalo Claudio di Modica, per il completamento dei 18 alloggi popolari di Via Rosario Errante.

“Si tratta di una giornata importante per l’I.A.C.P. e per la città di Rosolini. – Dichiara il Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. la Alessia Scorpo – Oggi procediamo alla consegna dei lavori alla nuova impresa aggiudicataria, avviando concretamente la ripresa dell’intervento sugli alloggi di via Rosario Errante. Non è stato un percorso semplice. Ci sono state difficoltà operative che hanno rallentato il cantiere. L’Istituto ha scelto la strada della responsabilità: fermarsi, verificare e ripartire nel rispetto delle regole.”

“Parliamo di 18 alloggi. Non sono numeri. Sono famiglie, – continua la Alessia Scorpo- persone che attendono una casa sicura, dignitosa ed efficiente. L’obiettivo ora è uno solo: lavorare con serietà e portare a termine l’intervento nei tempi previsti.”

Il progetto è stato redatto nell’ambito delle finalità di cui al Fondo complementare Pnrr. Dal punto di vista tecnico, l’affidamento è stato formalizzato a fine gennaio tramite un provvedimento dell’architetto Stefania Di Pietro, dirigente dell’Area Tecnica dell’I.A.C.P., a seguito della risoluzione del contratto con la ditta precedente, i lavori sono stati affidati all’Impresa Edile Garofalo, seconda classificata nella gara d’appalto originaria e questa mattina è stato fatto il sopralluogo insieme all’Amministrazione locale.

“Un cantiere che, a seguito di alcune difficoltà e vicissitudini di ordine pubblico, ha visto un rallentamento e un cambio di impresa – spiega il Direttore dell’I.A.C.P. Marco Cannarella – Con la rescissione del contratto con la prima ditta, abbiamo potuto riassegnare i lavori alla nuova impresa che nel giro di pochi mesi, se non ci sono problemi, dovrebbe consegnare l’edificio ristrutturato e collaudato entro la fine del mese di dicembre di quest’anno. Abbiamo avuto una buona interlocuzione con l’Amministrazione comunale in questi anni – continua il Direttore dell’I.A.C.P. – e questo è un elemento fondamentale per poter proseguire in sinergia il lavoro che l’Istituto Autonomo Case Popolari porta avanti da tempo”.