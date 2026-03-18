I Carabinieri della Stazione di Rosolini e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Noto hanno arrestato, e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un tunisino 29enne ritenuto responsabile di rapina, furto, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri in via Algeria dopo che aveva rubato un borsello all’interno di un furgone minacciando con un coltello la vittima e le altre persone intervenute.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Il 29enne è stato inoltre riconosciuto quale autore di due furti commessi poco prima nella zona.