Politica · Opposizione

Il consigliere comunale del Partito Democratico Davide Soli chiede la trasmissione urgente a tutti i componenti del Consiglio comunale del provvedimento ministeriale con il quale la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali ha espresso parere non favorevole sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023 del Comune di Rosolini.

Al centro della contestazione i tempi della comunicazione dell’atto ai rappresentanti consiliari. Il provvedimento, adottato il 29 ottobre scorso, è stato ricevuto dal Comune il 23 novembre, con protocollo in entrata numero 27097. Secondo Soli, tuttavia, a distanza di giorni il documento non sarebbe stato ancora trasmesso ai consiglieri, che non avrebbero quindi avuto modo di conoscere nel dettaglio le motivazioni della decisione ministeriale.

“Per quale motivo questo provvedimento non è stato immediatamente comunicato al Consiglio comunale? Cosa si sta aspettando?”, domanda il consigliere, che definisce inaccettabile la mancata informazione su un atto che riguarda direttamente la situazione finanziaria dell’ente e il futuro della città.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Soli richiama anche un precedente, quello della sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito tra il sindaco e il prefetto di Siracusa, avvenuta il 25 giugno scorso, lamentando anche in quell’occasione una comunicazione tardiva nei confronti del Consiglio.

Da qui la richiesta formale di trasmettere immediatamente il provvedimento a tutti i consiglieri comunali, affinché possano esaminarne i contenuti e svolgere pienamente il proprio ruolo istituzionale. «La situazione finanziaria del Comune è troppo seria per essere affrontata nel silenzio», sostiene Soli, che sollecita maggiore trasparenza nei rapporti tra amministrazione e assemblea cittadina.