Rosolini, Soli (Pd): “dopo la mia interpellanza sbloccati i pagamenti Asacom. Ma restano mesi arretrati”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del consigliere comunale del Partito democratico di Rosolini, Davide Soli, che prende atto con soddisfazione delle recenti determine di liquidazione emesse dall’Amministrazione Comunale, che riguardano i pagamenti in favore delle Cooperative che gestiscono il cruciale “Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione (Asacom)” per gli alunni con disabilità.

“L’atto dell’Amministrazione, avvenuto il 25 novembre 2025 – tramite il Responsabile del 9° settore Servizi Sociali e relativo al periodo Ottobre 2025 – giunge a stretto giro dopo la protocollazione dell’interpellanza che ho presentato nella tarda mattinata di venerdì 21 novembre 2025. La mia interpellanza, depositata in quell’occasione insieme ad altre nove, chiedeva espressamente all’Amministrazione Comunale “di chiarire le motivazioni del mancato pagamento degli stipendi agli operatori del servizio Asacom dal mese di Aprile 2025 fino alla data del protocollo”. Apprendo con soddisfazione che, a pochi giorni dalla presentazione della mia interpellanza, sono state emesse le determine per la liquidazione del servizio Asacom. A questo punto, è lecito chiedersi: si tratta di una casuale coincidenza o l’atto è la diretta conseguenza dell’azione di pungolo da me intrapresa? Tuttavia, la soddisfazione è amara perché restano ancora in sospeso, per alcune cooperative, le mensilità di maggio e giugno, una situazione inaccettabile che grava sull’economia delle famiglie degli operatori.

A prescindere dalle motivazioni, l’azione politica deve portare a risultati concreti. Se questa interpellanza, unitamente alle altre nove che ho presentato, è stata per l’Amministrazione Comunale motivo di stimolo, di attuazione e di attenzione, per il mio impegno – seppur iniziato da poco più di un mese – è un grande vanto e una profonda soddisfazione. Significa che l’azione di controllo e di proposta funziona. Questo risultato non fa altro che rafforzare la mia determinazione e quella del Partito Democratico: il mio impegno proseguirà con ancora maggiore energia. Continuerò a presentare interpellanze, a nome mio e del Partito Democratico, affinché l’attenzione sui bisogni dei cittadini e della città sia sempre alta”.