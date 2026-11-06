Rosolini, Soli (PD): “Persi 10 mila euro, zero euro spesi per la democrazia partecipata”

Politica · Il caso

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Rosolini perde 10.003,97 euro di trasferimenti regionali per il mancato utilizzo delle somme destinate alla democrazia partecipata. A sollevare la questione è il consigliere comunale del Partito Democratico Davide Soli, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Spadola.

Secondo quanto riferito da Soli, nel 2025 il Comune non avrebbe speso i 10.003,97 euro che, nell’ambito dei trasferimenti regionali, avrebbero dovuto essere destinati al coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di interesse collettivo. Una mancata attuazione che ha portato la Regione Siciliana a recuperare la somma, trattenendola dalla quarta trimestralità dei trasferimenti, attraverso il decreto del Dipartimento delle Autonomie locali n. 578 del 23 ottobre 2026.

“Il Comune è riuscito a spendere la bellezza di zero euro, azzerando di fatto ogni forma di partecipazione popolare”, afferma Soli, secondo cui i cittadini avrebbero potuto scegliere direttamente un intervento da realizzare in città. Tra le proposte che avrebbero potuto trovare spazio, il consigliere cita la realizzazione di un’area attrezzata per lo sgambamento dei cani.

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La polemica si inserisce in un quadro finanziario già complesso per l’ente. Soli richiama infatti anche il parere non favorevole espresso dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali del Ministero dell’Interno sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2019-2023.

“Il dissesto finanziario non può e non deve diventare una comoda scusa”, sostiene il consigliere del Pd, che chiede al sindaco Spadola di assumersi le proprie responsabilità politiche e di chiarire le ragioni della mancata spesa delle risorse regionali.

Per Soli, la perdita dei fondi rappresenta un’occasione mancata per la città e per il coinvolgimento della comunità nelle decisioni amministrative. Da qui la richiesta di maggiore trasparenza e programmazione da parte dell’amministrazione comunale.