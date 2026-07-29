Rosolini, Spadola annuncia la ricandidatura a sindaco: “Insieme, ancora”

Politica · Il messaggio

Giovanni Spadola si ricandida a sindaco di Rosolini. L’annuncio, non a sorpresa in realtà, è arrivato attraverso un lungo messaggio rivolto alla città, con il quale il primo cittadino ha ufficializzato la volontà di proseguire il percorso amministrativo intrapreso negli ultimi anni.

“Ho deciso di ricandidarmi a sindaco della nostra amata Rosolini”, scrive Spadola, spiegando di avere maturato la decisione anche dopo le numerose manifestazioni di sostegno ricevute dai cittadini negli ultimi mesi.

Il sindaco uscente rivendica il lavoro svolto e descrive il mandato come “una missione”, sottolineando la propria presenza tra la gente, nelle scuole, nelle associazioni, nelle attività commerciali e nei momenti di difficoltà vissuti dalla comunità.

“Prima ancora di essere il vostro sindaco, sono uno di voi”, afferma Spadola, che promette di mantenere lo stesso approccio caratterizzato, secondo le sue parole, da ascolto, disponibilità e vicinanza ai cittadini.

La candidatura sarà sostenuta dalle realtà politiche Giovani Rosolinesi, Rosolini nel Cuore e Rosolini Libera e Democratica, che già condividono il progetto politico e amministrativo del primo cittadino.

Contestualmente all’annuncio, Spadola ha comunicato anche l’apertura di una segreteria politica in piazza Garibaldi. La sede, precisa, non sarà un semplice quartier generale elettorale, ma “una casa con la porta sempre aperta”, pensata come luogo di confronto, ascolto e raccolta delle proposte dei cittadini.

L’inaugurazione ufficiale è prevista a settembre, dopo la pausa estiva, e segnerà l’avvio del nuovo percorso verso le elezioni amministrative. Spadola chiarisce di volersi rivolgere all’intera comunità, al di là delle appartenenze politiche. “Sarò sempre il sindaco di tutti, di chi mi sostiene e di chi non la pensa come me” scrive, ribadendo l’intenzione di costruire una proposta che non lasci indietro nessuno. Nel suo messaggio non mancano i ringraziamenti ai cittadini, compresi coloro che in questi anni hanno rivolto critiche all’amministrazione: “Non posso promettere un futuro senza difficoltà – conclude – ma posso promettere ciò che non è mai mancato: il mio cuore. Il più bel capitolo della storia di Rosolini deve ancora essere scritto”.