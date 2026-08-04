Rosolini, Spadola e Latino donano un tv 75 pollici all’Inter Club “Peppino Prisco”

Attualità · Aggregazione

Il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, e l’imprenditore Luigi Latino, titolare di Expert Latino, hanno donato un televisore da 75 pollici all’Inter Club Rosolini “Peppino Prisco”, recentemente riaperto dopo anni di inattività. La donazione rappresenta un importante contributo alla crescita della nuova sede del Club, che punta a diventare un luogo di aggregazione, amicizia e condivisione per i tifosi nerazzurri e per tutta la comunità rosolinese.

Il presidente, il direttivo e tutti i soci dell’Inter Club hanno espresso gratitudine nei confronti del sindaco Spadola e di Luigi Latino, sottolineando come questo gesto abbia un significato che va ben oltre il valore del bene donato: “Sapere che le istituzioni e il tessuto imprenditoriale del territorio credono nel nostro progetto rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e uno stimolo a proseguire con ancora maggiore entusiasmo. La riapertura dell’Inter Club è frutto della passione di tante persone e questo gesto dimostra quanto sia importante fare rete per valorizzare l’associazionismo locale”. Il nuovo televisore consentirà ai soci di seguire insieme le partite dell’Inter e tutti gli eventi organizzati dal Club, rendendo la sede sempre più accogliente e funzionale.