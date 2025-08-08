Rosolini, tutto pronto per la Sagra dell’Arancino: musica, sapori e divertimento

Cresce l’attesa per l’edizione 2025 della Sagra dell’Arancino, uno dei momenti più importanti degli eventi di Rosolini. Dal domani, 9 agosto, al 14 dello stesso mese, previste 6 serate diverse tra musica, cabaret e gastronomia, organizzate da Eventi Sicilia e il Comune di Rosolini.

Un appuntamento che è molto più di un evento gastronomico: è passione, dedizione, amore per il paese e le proprie tradizioni, è piacere per la buona cucina a cui si aggiunge quello dell’ospitalità, della spensieratezza, del calore umano





Si parte il 9 agosto con i Cugini di Campagna, poi il 10 con Manuela Villa e l’indomani con Shakalab. Il 12 agosto spazio a Carmelo Caccamo e Cristiano Di Stefano, il 13 agosto tocca a I Malarazza e il 14 chiusura con i Collage.

Il presentatore di tutte le serate sarà Giuseppe Di Rosolini, serate che si svolgeranno al parco Verde a Valle, con ingresso libero.

Previsti stand e divertimento.

Il programma

09 AGOSTO

20:30 Gruppo Folk “Il Carrubo”

21:00 Presentazione ufficiale A.S.D. Rosolini Calcio

22:30 I Cugini di Campagna in concerto

10 AGOSTO

20:30 Cabaret con Loredana Scalia

21:30 Cabaret con Andrea Barone

22:00 Manuela Villa

11 AGOSTO

20:30 Live Set Banana Shake

22:00 Shakalab in concerto

12 AGOSTO

20:30 Sfilata di moda con la Royal Agency

Miss & Mister La Venere dell’Etnà Baby

22:00 Cabaret con Carmelo Caccamo & Cristiano Di Stefano

13 AGOSTO

20:30 Spettacolo comico I Badaboom

22:00 Malarazza in concerto

14 AGOSTO

20:30 Salvo La Rosa & Massimo Spata

22:00 I Collage in concerto