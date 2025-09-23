Rosolini, votata la sospensione dei rapporti con Israele e il riconoscimento dello Stato di Palestina

Una delibera definita “storica” è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Rosolini: sospendere ogni forma di rapporto con Israele e riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. La decisione arriva dopo mesi di mobilitazioni, sit-in e iniziative pubbliche, tra cui la grande manifestazione del 18 giugno scorso che aveva visto scendere in piazza centinaia di cittadini.

Il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud, attraverso il coordinatore territoriale Corrado Fioretti, ha rivendicato il risultato come una battaglia “non solo politica ma profondamente umana”, sottolineando come la delibera rappresenti un atto simbolico ma dal forte valore politico e sociale. “Rosolini ha dimostrato – ha dichiarato Fioretti – che anche una comunità locale può farsi faro di civiltà e di coraggio”.

Il testo approvato, oltre a esprimere solidarietà al popolo palestinese, critica l’atteggiamento del governo italiano, accusato di non aver preso le distanze dalle azioni del governo israeliano. Fioretti ha ribadito la necessità di sospendere i finanziamenti e l’invio di armi, sia in Medio Oriente sia in Ucraina, chiedendo che l’Italia assuma una posizione chiara a favore della pace e della diplomazia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’associazione Talè, promotrice del sit-in che si è tenuto ieri pomeriggio, considerato decisivo per mantenere alta l’attenzione sul tema.

Infine, il Movimento 5 Stelle Siracusa Sud ha lanciato un appello a sostegno della Global Sumud Flotilla, missione umanitaria internazionale attualmente impegnata nel portare aiuti alla popolazione palestinese.