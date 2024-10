Rossana Cannata, sindaco di Avola, eletta consigliere nazionale Anci

Importante riconoscimento per Rossana Cannata, sindaco di Avola, scelta per rappresentare la Sicilia nel Consiglio Nazionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il sindaco Cannata è stata eletta tra i quattro Consiglieri nazionali in quota regionale, un incarico di grande responsabilità che premia il lavoro svolto in questi anni.

“Essere tra i quattro Comuni siciliani che avranno voce e peso nelle decisioni nazionali è un traguardo storico per Avola e per tutta la nostra comunità – ha dichiarato Rossana Cannata. – Questo incarico rappresenta non solo un riconoscimento del percorso intrapreso, ma anche un’opportunità per portare all’attenzione del direttivo Anci le esigenze e le problematiche dei territori siciliani. Il mio impegno sarà rivolto a dare forza e concretezza alle istanze dei comuni e a lavorare affinché la Sicilia possa finalmente ottenere risposte adeguate in termini di risorse e servizi”. L’elezione, avvenuta durante l’assemblea precongressuale a Palermo, è stata accolta con grande entusiasmo dai tanti amministratori locali presenti e segna un passo importante in vista della XX Assemblea Congressuale dell’Anci, che si terrà dal 20 al 22 novembre a Torino, occasione in cui si eleggerà il prossimo presidente dell’associazione.

“Rappresentare Avola e la Sicilia a livello nazionale – prosegue – è per me motivo di grande orgoglio e, allo stesso tempo, un impegno che porterò avanti con tenacia e dedizione, in continuità con il mio ruolo di vice presidente ANCI Sicilia. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la presenza e il peso della nostra regione in un contesto di confronto più ampio, ponendo sempre al centro le esigenze reali delle nostre comunità”. Questo nuovo incarico arriva come ulteriore riconoscimento del percorso di crescita che Avola ha intrapreso negli ultimi anni e rappresenta un tassello fondamentale per garantire che il Comune continui a essere protagonista anche fuori dai confini locali.

“Essere l’unica donna eletta tra i Consiglieri nazionali siciliani – conclude Cannata – mi dà la responsabilità di portare una voce inclusiva e innovativa, capace di rappresentare al meglio la tenacia e la forza del nostro territorio”.