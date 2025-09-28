Rotary Club Siracusa: al via la presidenza di Salvo Vinci

A Villa Politi si è svolto il primo caminetto della presidenza di Salvo Vinci al Rotary Club Siracusa, un incontro interamente dedicato alla storica Regata Siracusa-Malta, che da oltre sessant’anni anima le acque del Canale di Sicilia con il confronto sportivo tra equipaggi maltesi e siracusani, una serata che ha preso il via dalla commemorazione di una delle colonne del club, Mario Arcucci, recentemente scomparso, gran velista e maestro per le generazioni che si sono susseguite in questa manifestazione.

L’edizione di quest’anno, la 65.a, ha visto trionfare l’equipaggio siracusano di “Option B”, guidata dai timonieri Michele Gallo e Fabio Santoro, che hanno riportato a casa il trofeo, rafforzando il legame della città con una tradizione, che rappresenta un vero e proprio orgoglio per Siracusa.

Durante il caminetto, ampio spazio è stato dato alla memoria collettiva, genialmente gestita dalla regia di Maurilio Carpinteri: fotografie storiche, interviste, testimonianze e aneddoti hanno permesso ai presenti di rivivere momenti significativi delle regate passate.

Numerosi i protagonisti di ieri e di oggi che hanno preso parte alla serata, inclusi diversi soci rotariani che, negli anni, hanno contribuito alla crescita di questa manifestazione sportiva e culturale, facendo comprendere, anche a chi non naviga, quali siano le regole per interfacciarsi con la navigazione d’alto bordo.

Tra gli ospiti anche il presidente della Lega Navale di Siracusa, Sebastiano Floridia, che ha sottolineato l’importanza di continuare a valorizzare questa sfida velica.