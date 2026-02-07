Rotary Siracusa Ortigia presenta il progetto di una pista ciclopedonale per la sicurezza e la valorizzazione della costa dell’Arenella

Un progetto pensato per la comunità, capace di coniugare mobilità sostenibile, tutela ambientale e protezione civile. È quello presentato venerdì 6 febbraio 2026 nel corso della riunione conviviale del Rotary Club Siracusa Ortigia, svoltasi al Grande Albergo Alfeo, e già donato gratuitamente al Comune di Siracusa da un gruppo di professionisti siracusani.

L’iniziativa prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la costa dell’Arenella, con aree attrezzate per lo sport, spazi gioco e un belvedere sul mare, con l’obiettivo di restituire valore a un tratto di territorio strategico sotto il profilo ambientale e della sicurezza.

Il progetto è stato ideato dal geologo Marco Andolina, dall’ingegnere Alessandro Caia, dal naturalista Fabio Morreale e dall’architetto Michele Sudato. A illustrarne i contenuti è stato proprio Marco Andolina, relatore della serata e socio incoming del Club, che ha spiegato come l’opera consentirebbe il ripristino del naturale deflusso delle acque meteoriche verso il mare. Un aspetto cruciale, considerato che l’eccessiva e impropria cementificazione dell’area provoca oggi, in concomitanza con eventi meteorologici sempre più estremi, allagamenti in vaste zone residenziali della contrada Arenella.

All’incontro era presente anche Alessandro Caia, che ha ripercorso la genesi dell’idea progettuale, sottolineando il contributo del naturalista Fabio Morreale, grazie al quale è stata prevista la piantumazione di circa 800 piante di specie autoctone. Un intervento fondamentale per contrastare l’erosione costiera, attraverso l’azione delle radici che contribuiscono a stabilizzare il suolo.

Il progetto, ceduto a titolo gratuito al Comune di Siracusa, è attualmente inserito in un iter di finanziamento già avviato dall’amministrazione comunale, che si auspica possa concretizzarsi in tempi brevi, anche alla luce della rilevante valenza di protezione civile dell’opera.

A conclusione della serata, il presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, Gaetano Tranchina, ha omaggiato il relatore con un volume dedicato alla geologia del territorio siracusano, suggellando un momento di confronto e condivisione all’insegna del servizio alla comunità.