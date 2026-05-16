Rottamazione delle cartelle, il Comune di Siracusa pronto ad aderire alla definizione agevolata

Il Comune di Siracusa avvia le verifiche preliminari per un’eventuale adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione. La possibilità è contenuta nel decreto-legge n. 38 del 27 marzo 2026, modificato dal Senato durante l’iter di conversione e adesso atteso al passaggio definitivo alla Camera.

L’amministrazione comunale ha già avviato l’istruttoria in vista di un possibile recepimento della norma, predisponendo anche una bozza di deliberazione consiliare, pur precisando che l’iter legislativo non è ancora concluso. A fare il punto è il sindaco di Siracusa Francesco Italia, che definisce quanto avvenuto al Senato un primo passo significativo sia per i cittadini sia per l’ente.

“Anche se non si tratta dell’atto finale, quanto avvenuto ieri al Senato rappresenta un primo importante passaggio per andare incontro ai cittadini che intendono mettersi in regola con la pubblica amministrazione e un’opportunità data ai Comuni per migliorare la propria situazione finanziaria”.

Il provvedimento, se confermato dalla Camera e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consentirà ai Comuni di aderire alla procedura per il recupero dei crediti, tributari e non tributari, affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La misura ricalcherebbe il meccanismo già previsto per i carichi erariali dalla legge di bilancio 2026: i cittadini potrebbero regolarizzare la propria posizione pagando il capitale dovuto e gli interessi, con l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Per quanto riguarda invece le sanzioni amministrative non tributarie, comprese le multe per violazioni del Codice della strada, resterebbe dovuta la sanzione principale, mentre verrebbero eliminati interessi e somme aggiuntive. Il pagamento potrebbe avvenire in un’unica soluzione oppure attraverso una rateizzazione fino a 54 rate bimestrali. Secondo il sindaco, la scelta di avviare già adesso la macchina amministrativa nasce anche dalla necessità di rispettare tempi molto ristretti.

“Pur in attesa dell’approvazione definitiva abbiamo ritenuto opportuno attivarci immediatamente predisponendo già la bozza di delibera. Se la legge verrà approvata nei tempi attesi saremo pronti a portarla rapidamente in Consiglio comunale”.

L’obiettivo, aggiunge Italia, è duplice: offrire ai cittadini un’opportunità concreta di regolarizzazione e, allo stesso tempo, consentire all’ente di recuperare risorse che altrimenti rischierebbero di restare inesigibili. “L’adesione consentirà al Comune di recuperare somme difficilmente esigibili, offrendo ai cittadini condizioni più favorevoli per sistemare la propria posizione”.

L’amministrazione ha infine annunciato che eventuali modalità operative e indicazioni per i cittadini saranno comunicate non appena il quadro normativo sarà definitivo.