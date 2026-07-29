“Rottamazione-Quinquies” a Rosolini, l’opposizione attacca: “votiamolo”

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta dei gruppi consiliari di opposizione del Comune di Rosolini, Davide Soli (Partito Democratico), Rosario Cavallo (Fratelli d’Italia), Giuseppe Guastella (Controcorrente), Concetto Di Rosolini e Maria Concetta Iemmolo (Primavera Rosolinese), Carmelo Modica e Rosina Collemi (Rosolini Libera).
“Siamo veramente alle comiche. Assistere al maldestro e patetico tentativo dell’amministrazione Spadola e dei suoi gruppi di maggioranza di ribaltare la realtà sulla “Rottamazione-Quinquies” sarebbe persino divertente, se non fosse che sulla pelle dei cittadini di Rosolini si sta consumando un’enorme ingiustizia fiscale e istituzionale.
I gruppi di maggioranza parlano di “fuga” e di “banchi vuoti”, ma dimenticano di raccontare la verità ai cittadini in quanto la loro è un’amministrazione incapace di garantire persino la presenza nelle ore consone.
Come formalmente inoltrato a mezzo PEC in data 28 Luglio 2026, i consiglieri d’opposizione Davide Soli, Rosario Cavallo, Giuseppe Guastella, Concetto Di Rosolini, Maria Concetta Iemmolo, Carmelo Modica e Rosina Collemi, hanno dimostrato nei fatti, e non a parole, la piena e totale volontà di votare a favore della “Rottamazione-Quinquies”, offrendo la propria disponibilità per una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale entro il 30 Luglio 2026.
L’unico, insormontabile ostacolo? L’arroganza di un Presidente del Consiglio Comunale che si ostina a convocare le sedute tassativamente in orario antimeridiano. Gli è stato ribadito più e più volte, anche direttamente in aula, di evitare la convocazione mattutina, che impedisce di fatto ai consiglieri di opposizione di adempiere al proprio mandato istituzionale a causa di improrogabili e legittimi impegni professionali.
Chiedere la convocazione in orario pomeridiano è un diritto e una norma di buon senso che questa amministrazione calpesta sistematicamente pur di fare propaganda spicciola.
Il sindaco Spadola si riempie la bocca con parole quali “collaborazione” e “dialogo”, ma nei fatti dimostra una totale assenza di rispetto istituzionale. Le Commissioni “Bilancio e Finanza” e “Affari Generali” sono state convocate congiuntamente senza neppure un minimo confronto o preavviso con i rispettivi presidenti, i consiglieri Soli e Guastella. È questo il modo di “collaborare”?
Ci accusano di aver “disertato la seduta di aggiornamento del 28 Luglio impedendo al Consiglio di esprimersi”. Ma ci chiediamo e chiediamo alla città: i consiglieri di maggioranza che mancavano, dov’erano? Se la maggioranza dichiara di avere i numeri e la volontà di approvare la misura, perché il 28 Luglio – in seduta di aggiornamento – non si sono presentati in aula per approvarla autonomamente? E ancora, perché il 27 Luglio il consigliere “(in)dipendente” Giurato, regolarmente presente, si è volutamente allontanato proprio un istante prima di incardinare il punto sulla Rottamazione, facendo mancare il numero legale? Di cosa hanno paura?
Rispediamo con fermezza al mittente l’accusa di sottrarci alle nostre responsabilità. La verità è scritta negli atti. Con la nostra richiesta urgente protocollata il 28 Luglio abbiamo indicato un unico, chiaro obiettivo che è quello di approvare subito la Rottamazione-Quinquies e dare risposte concrete ai cittadini di Rosolini! Ora la palla passa all’Amministrazione Comunale Spadola ed ai consiglieri di maggioranza e vi chiediamo: siete disponibili a presentarvi in un consiglio pomeridiano e votare, o continuerete a nascondervi? La maggioranza sostiene di “lavorare con serietà e approfondire ogni aspetto”. Peccato che durante i lavori del Consiglio Comunale del 27 Luglio l’unica cosa a cui abbiamo assistito sia stato un silenzio tombale e assordante da parte di tutti i loro consiglieri, incapaci di portare un solo contributo o una singola dichiarazione al dibattito.
I cittadini di Rosolini meritano la verità, non la propaganda. L’opposizione c’è, ha le idee chiare ed è pronta immediatamente ad approvare la misura per il bene della città”.