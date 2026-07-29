“Rottamazione-Quinquies” a Rosolini, l’opposizione attacca: “votiamolo”

Politica · Consiglio comunale

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta dei gruppi consiliari di opposizione del Comune di Rosolini, Davide Soli (Partito Democratico), Rosario Cavallo (Fratelli d’Italia), Giuseppe Guastella (Controcorrente), Concetto Di Rosolini e Maria Concetta Iemmolo (Primavera Rosolinese), Carmelo Modica e Rosina Collemi (Rosolini Libera).

“​Siamo veramente alle comiche. Assistere al maldestro e patetico tentativo dell’amministrazione Spadola e dei suoi gruppi di maggioranza di ribaltare la realtà sulla “Rottamazione-Quinquies” sarebbe persino divertente, se non fosse che sulla pelle dei cittadini di Rosolini si sta consumando un’enorme ingiustizia fiscale e istituzionale.

​I gruppi di maggioranza parlano di “fuga” e di “banchi vuoti”, ma dimenticano di raccontare la verità ai cittadini in quanto la loro è un’amministrazione incapace di garantire persino la presenza nelle ore consone.

​Come formalmente inoltrato a mezzo PEC in data 28 Luglio 2026, i consiglieri d’opposizione Davide Soli, Rosario Cavallo, Giuseppe Guastella, Concetto Di Rosolini, Maria Concetta Iemmolo, Carmelo Modica e Rosina Collemi, hanno dimostrato nei fatti, e non a parole, la piena e totale volontà di votare a favore della “Rottamazione-Quinquies”, offrendo la propria disponibilità per una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale entro il 30 Luglio 2026.

​L’unico, insormontabile ostacolo? L’arroganza di un Presidente del Consiglio Comunale che si ostina a convocare le sedute tassativamente in orario antimeridiano. Gli è stato ribadito più e più volte, anche direttamente in aula, di evitare la convocazione mattutina, che impedisce di fatto ai consiglieri di opposizione di adempiere al proprio mandato istituzionale a causa di improrogabili e legittimi impegni professionali.

​Chiedere la convocazione in orario pomeridiano è un diritto e una norma di buon senso che questa amministrazione calpesta sistematicamente pur di fare propaganda spicciola.

​Il sindaco Spadola si riempie la bocca con parole quali “collaborazione” e “dialogo”, ma nei fatti dimostra una totale assenza di rispetto istituzionale. Le Commissioni “Bilancio e Finanza” e “Affari Generali” sono state convocate congiuntamente senza neppure un minimo confronto o preavviso con i rispettivi presidenti, i consiglieri Soli e Guastella. È questo il modo di “collaborare”?

​Ci accusano di aver “disertato la seduta di aggiornamento del 28 Luglio impedendo al Consiglio di esprimersi”. Ma ci chiediamo e chiediamo alla città: i consiglieri di maggioranza che mancavano, dov’erano? Se la maggioranza dichiara di avere i numeri e la volontà di approvare la misura, perché il 28 Luglio – in seduta di aggiornamento – non si sono presentati in aula per approvarla autonomamente? E ancora, perché il 27 Luglio il consigliere “(in)dipendente” Giurato, regolarmente presente, si è volutamente allontanato proprio un istante prima di incardinare il punto sulla Rottamazione, facendo mancare il numero legale? Di cosa hanno paura?

​Rispediamo con fermezza al mittente l’accusa di sottrarci alle nostre responsabilità. La verità è scritta negli atti. Con la nostra richiesta urgente protocollata il 28 Luglio abbiamo indicato un unico, chiaro obiettivo che è quello di approvare subito la Rottamazione-Quinquies e dare risposte concrete ai cittadini di Rosolini! ​Ora la palla passa all’Amministrazione Comunale Spadola ed ai consiglieri di maggioranza e vi chiediamo: siete disponibili a presentarvi in un consiglio pomeridiano e votare, o continuerete a nascondervi? ​La maggioranza sostiene di “lavorare con serietà e approfondire ogni aspetto”. Peccato che durante i lavori del Consiglio Comunale del 27 Luglio l’unica cosa a cui abbiamo assistito sia stato un silenzio tombale e assordante da parte di tutti i loro consiglieri, incapaci di portare un solo contributo o una singola dichiarazione al dibattito.

​I cittadini di Rosolini meritano la verità, non la propaganda. L’opposizione c’è, ha le idee chiare ed è pronta immediatamente ad approvare la misura per il bene della città”.