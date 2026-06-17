Rottamazione Quinquies, al Libero Consorzio di Siracusa confronto tra enti locali e professionisti

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa e con ANCREL Siracusa, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, organizza il convegno informativo “La Rottamazione Quinquies e gli Enti Locali – Opportunità, profili normativi e modalità di adesione per i Comuni”, in programma mercoledì 17 giugno 2026, dalle 9 alle 13, nella Sala degli Stemmi di Palazzo del Governo.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di approfondire le recenti novità normative introdotte dal Decreto Legge n. 38/2026, che ha esteso la disciplina della Rottamazione Quinquies ai debiti, tributari e non tributari, contratti nei confronti di Regioni ed Enti Locali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con l’esclusione dei soli carichi derivanti da pronunce della Corte dei Conti.

Si tratta di una misura di particolare interesse per gli Enti locali, considerato che il termine per l’adozione dei provvedimenti necessari all’attivazione dell’agevolazione è fissato al 30 giugno 2026.

Per questo motivo il convegno si propone di fornire ad amministratori, dirigenti, funzionari dei servizi finanziari, revisori e professionisti gli strumenti interpretativi e operativi necessari per valutare correttamente opportunità, adempimenti e ricadute economico-finanziarie della misura.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Michelangelo Giansiracusa, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa Massimo Conigliaro e del Presidente di ANCI Sicilia Paolo Amenta. Seguiranno gli interventi di esperti e rappresentanti istituzionali che approfondiranno gli aspetti normativi, finanziari e operativi della Rottamazione Quinquies, con uno spazio finale dedicato al dibattito e al confronto con i partecipanti.

La partecipazione è gratuita. L’evento è in fase di accreditamento e consentirà il riconoscimento di crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, al Registro dei Revisori Legali, ai Revisori degli Enti Locali della Regione Siciliana e ai funzionari pubblici. La prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata attraverso il portale della formazione professionale continua.