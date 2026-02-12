Rottamazione “quinquies”, Confartigianato Siracusa: “I Comuni aderiscano per aiutare imprese e famiglie”

Confartigianato Imprese Siracusa lancia un appello ai Comuni della provincia affinché aderiscano alla cosiddetta “rottamazione quinquies” delle cartelle esattoriali, estendendo così la possibilità di definizione agevolata anche ai tributi locali.

L’associazione evidenzia come numerosi imprenditori del territorio abbiano posizioni debitorie principalmente nei confronti dei Comuni per somme relative a IMU, TARI, COSAP e altri tributi comunali. Senza una specifica deliberazione degli enti locali, tali debiti rischierebbero di restare esclusi dalla definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale, che attualmente riguarda soltanto tributi statali e contributi INPS.

La legge finanziaria, infatti, attribuisce ai Comuni la facoltà – e non l’obbligo – di aderire alla misura. In assenza di un atto formale, migliaia di micro e piccole imprese non potrebbero beneficiare di un’opportunità ritenuta fondamentale per regolarizzare la propria posizione fiscale.

«In un momento ancora complesso per il nostro tessuto produttivo – dichiara Ivano Valenti, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Siracusa – è necessario offrire strumenti concreti per consentire alle imprese di mettersi in regola e ripartire. L’adesione dei Comuni alla rottamazione rappresenta un atto di responsabilità e di sostegno all’economia locale».

Confartigianato sottolinea i principali vantaggi di un’estensione della misura ai tributi locali: la possibilità di includere anche i debiti verso gli enti locali nella definizione agevolata; un sostegno concreto a famiglie e microimprese, che potrebbero regolarizzare le proprie posizioni senza l’aggravio di sanzioni e interessi; un incremento della riscossione effettiva da parte dei Comuni grazie a pagamenti agevolati; la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, con effetti positivi sui bilanci comunali; minori contenziosi e una conseguente riduzione dei costi amministrativi legati alle posizioni pendenti.

Per il segretario provinciale Enzo Caschetto, «l’adesione alla rottamazione quinquies non rappresenta soltanto una misura fiscale, ma una scelta strategica per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini, imprese e amministrazioni locali».

L’associazione auspica dunque che i sindaci e i consigli comunali della provincia di Siracusa valutino attentamente l’opportunità, adottando tempestivamente gli atti necessari per consentire ai contribuenti di accedere ai benefici previsti dalla normativa nazionale.