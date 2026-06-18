Rottamazione quinquies e tributi locali, commercialisti di Siracusa a confronto al Libero Consorzio

Si è svolto nella Sala degli Stemmi del Palazzo del Governo della Provincia di Siracusa, il convegno “Rottamazione quinquies ed Enti Locali – Opportunità, profili normativi e modalità di adesione per i Comuni”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa e dall’ANCREL Siracusa, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale.

Il convegno ha focalizzato l’attenzione sull’estensione della rottamazione quinquies ai tributi locali iscritti a ruolo, tema di rilevante impatto per la gestione finanziaria dei Comuni.

Dopo l’apertura istituzionale e i saluti del Presidente del Libero Consorzio Comunale, Dott. Michelangelo Giansiracusa, e del Presidente dell’Ordine, Dott. Massimo Conigliaro, l’incontro ha avuto inizio con l’introduzione del Consigliere dell’Ordine Salvatore Vignini, presidente dell’ANCREL Siracusa. Ci sono stati poi gli interventi di Francesca Proia, Dirigente ANCI Nazionale, sulla gestione dei crediti comunali e le prospettive evolutive della rottamazione quinquies, e quello di Giorgio Giannì, Direttore Generale del Comune di Siracusa, sui profili di convenienza economico-finanziaria e sugli adempimenti a carico dei Comuni.

Il Consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti Guido Antonuccio ha quindi esaminato gli aspetti tecnici e procedurali del nuovo istituto, soffermandosi in particolare sui risvolti processuali connessi all’adesione e alla gestione del contenzioso pendente.

Ha concluso i lavori il Dott. Alfio Spinella, Coordinatore Regionale delle sezioni provinciali ANCREL, che ha tracciato il quadro degli adempimenti cui sono tenuti i revisori dei Comuni nella fase di valutazione della proposta di adesione, con particolare riguardo al parere dell’organo di revisione.

L’evento ha registrato la partecipazione di numerosi professionisti, funzionari e amministratori locali.