Rottamazione Quinquies, Pd: “L’amministrazione di Rosolini ne approfitti”

La nuova Legge di Bilancio 2026 offre oggi uno strumento fondamentale per le famiglie e le imprese del nostro territorio: la Rottamazione Quinquies.

Si tratta di una misura che permette ai Comuni e agli Enti locali di andare incontro a chi, negli anni scorsi, si è trovato in difficoltà economica e non è riuscito a pagare nei termini i tributi locali.

Questa agevolazione riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2000 e il 31 Dicembre 2023.

“Grazie a questa norma è possibile abbattere drasticamente le sanzioni e gli interessi a carico dei cittadini, pur garantendo al Comune l’incasso del tributo dovuto. Parliamo di un alleggerimento del carico fiscale che incide direttamente su tasse come IMU e TARI, le più sentite dai cittadini”, spiega Davide Soli, consigliere comunale

Partito Democratico.

“Ritengo che la Rottamazione Quinquies sia uno strumento utile, equilibrato e sostenibile. Non impatta negativamente sulla riscossione dell’Ente, ma al contrario ne favorisce il recupero, offrendo al contempo una boccata d’ossigeno a migliaia di persone che vogliono mettersi in regola. Per questo motivo, invito ufficialmente, insieme al gruppo dirigenziale del Partito Democratico Circolo “Pietro Assenza”, l’Amministrazione Comunale Spadola ad aderire immediatamente a questa possibilità, recependo senza indugi la normativa nazionale”.

“Oltre a questo appello pubblico, mi confronterò personalmente con l’assessore competente nei prossimi giorni. – continua – Sarà mia cura, in qualità anche di Presidente della Commissione Bilancio, monitorare con estrema attenzione l’iter procedurale.Mi impegnerò affinché gli uffici attivino velocemente tutte le procedure necessarie per l’applicazione della misura, ricordando che la scadenza per la presentazione delle domande da parte dei contribuenti è fissata al 30 Aprile 2026.

Dobbiamo agire subito per garantire che questa opportunità non vada sprecata e che i nostri concittadini possano usufruire dei benefici previsti dalla legge.”