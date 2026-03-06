Rottamazione quinquies Siracusa, i commercialisti: “Serve chiarezza per gli enti locali, la norma rischia di penalizzare i cittadini”

Un confronto sulle criticità legate alla cosiddetta “rottamazione quinquies” prevista dalla legge 199/2025. È quello che si è svolto oggi nell’ambito di un incontro promosso dall’associazione “I Professionisti del Cambiamento”, rappresentata dai dottori commercialisti e revisori legali Giuseppe Canto e Salvo Castagnino, che hanno analizzato le principali problematiche applicative della normativa.

Secondo i due professionisti, lo strumento della rottamazione potrebbe rappresentare un’opportunità sia per gli enti impositori sia per i contribuenti. “È sicuramente uno strumento che presenta due aspetti positivi – hanno spiegato –. Da una parte l’ente impositore ha la possibilità di recuperare somme iscritte in bilancio come crediti che probabilmente non riuscirebbe mai a incassare; dall’altra il contribuente può pagare meno, soprattutto nei casi in cui, alla scadenza, non aveva le condizioni economiche per versare quanto dovuto”.

Il nodo principale riguarda però l’interpretazione della normativa. “La legge 199 del 2025 chiarisce la procedura di rottamazione delle somme erariali a livello nazionale – hanno sottolineato – ma non fornisce indicazioni altrettanto chiare per quanto riguarda i debiti iscritti a ruolo dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali, come Comuni, Province e Regioni”.

Proprio su questo punto Canto e Castagnino hanno evidenziato la necessità di un intervento interpretativo. “Abbiamo sollevato questa problematica e siamo convinti che si potrà procedere solo nel momento in cui ci sarà un’interpretazione autentica della normativa vigente”.

Un’altra criticità riguarda il ruolo degli enti locali. Secondo i professionisti, la legge non prevede una procedura semplice per l’adesione alla rottamazione da parte dei Comuni, lasciando una scelta che spesso si scontra con i delicati equilibri di bilancio. “Questa norma dovrebbe avere anche un carattere sociale – hanno spiegato – perché riguarda tante famiglie che hanno difficoltà economiche e debiti con gli enti locali per tributi come Tari, Tasi o Imu. Bisognerebbe metterle nelle condizioni di aderire”.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato come le difficoltà organizzative degli enti locali, legate anche alla riduzione del personale negli ultimi anni, non possano ricadere sui cittadini. “Le inefficienze o le difficoltà nella gestione da parte dei Comuni o dell’Agenzia della riscossione non devono pesare sulla cittadinanza”.

Per questo motivo l’associazione annuncia che continuerà a portare avanti il confronto sul tema, chiedendo una revisione della normativa o dei regolamenti comunali affinché la rottamazione possa davvero rappresentare uno strumento efficace di sostegno ai contribuenti e di recupero delle entrate per le amministrazioni.