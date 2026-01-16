Rottamazione quinquies: un’opportunità da non perdere per contribuenti e Comune di Siracusa

Un’opportunità da cogliere, sia per i contribuenti sia per le casse comunali. È questo il senso dell’intervento di Salvatore Castagnino, commercialista e revisore legale, già assessore e consigliere comunale di Siracusa, che richiama l’attenzione sugli effetti della mancata adesione alla rottamazione quinquies dei carichi iscritti a ruolo del Comune di Siracusa, prevista dalla legge di bilancio 199/2025.

Secondo Castagnino, la definizione agevolata rappresenta uno strumento di grande rilevanza per chi ha posizioni debitorie aperte con l’ente: consente infatti di regolarizzare i propri debiti versando esclusivamente il capitale, beneficiando dell’abbattimento totale di sanzioni e interessi maturati nel tempo. Un vantaggio economico non trascurabile che, in caso di mancata adesione, viene perso integralmente.

“Il contribuente che non aderisce – spiega – si espone al mantenimento di un debito più oneroso, gravato da sanzioni e interessi, con il rischio di rimanere intrappolato in una posizione contenziosa o addirittura esecutiva, con costi complessivi sensibilmente più elevati“.

Ma le conseguenze non riguardano soltanto i cittadini. Sul versante dell’ente impositore, una scarsa adesione alla rottamazione quinquies rischia di tradursi in un danno per il Comune di Siracusa. I crediti non riscossi continuano infatti a figurare in bilancio come residui, spesso di dubbia esigibilità, aumentando l’incertezza sulla reale capacità di incasso.

“Col passare del tempo – sottolinea Castagnino – questi crediti tendono a svalutarsi, sia sotto il profilo contabile sia in termini di concreta recuperabilità, con effetti negativi sulla solidità e sulla trasparenza del bilancio comunale“.

Al contrario, l’adesione alla definizione agevolata viene descritta come uno strumento di reciproco vantaggio. Da un lato, il contribuente trova un percorso sostenibile per rientrare dall’irregolarità, alleggerendo il peso del debito. Dall’altro, il Comune può trasformare in entrate certe e più rapide somme che altrimenti resterebbero solo formalmente esigibili, evitando ulteriori accantonamenti e svalutazioni.

“In una prospettiva di sana gestione finanziaria e di responsabilità verso la collettività – conclude Castagnino – è fondamentale che i contribuenti valutino attentamente la convenienza dell’adesione alla rottamazione quinquies. Si tratta di una scelta che consente di ridurre il proprio debito e, allo stesso tempo, di contribuire al rafforzamento degli equilibri finanziari del Comune, con ricadute positive sulla capacità dell’ente di programmare servizi e investimenti per la città“.