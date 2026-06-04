Rottamazione tributi locali, confronto tra Ordine dei Commercialisti e Comune di Siracusa

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siracusa ha organizzato un incontro formativo dedicato alla rottamazione delle entrate degli enti locali, istituto introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 per i debiti non affidati in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’evento, realizzato con l’ausilio del Consigliere Delegato Salvatore De Benedictis, è stato aperto dai saluti e dall’introduzione ai lavori del Presidente dell’Ordine, dott. Massimo Conigliaro, che ha sottolineato l’impegno costante della categoria nell’affrontare con tempestività le tematiche di maggiore attualità fiscale, a beneficio dei professionisti e dei contribuenti del territorio.

L’obiettivo formativo è stato pienamente raggiunto grazie alla partecipazione qualificata del Comune di Siracusa, rappresentato dall’Assessore al Bilancio Pietro Coppa e dalla Dirigente del Settore Entrate, dott.ssa Loredana Schimmenti, i quali hanno illustrato le soluzioni operative adottate dall’Ente, improntate a criteri di semplicità, praticità e accessibilità, nell’interesse tanto dei contribuenti quanto dei professionisti chiamati ad assisterli. Di particolare rilievo la scelta del Comune – anche su input dell’Ordine – di integrare la piattaforma telematica Linkmate attraverso l’adozione di una procedura simile a quella già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la medesima agevolazione, capitalizzando così la dimestichezza già acquisita dagli operatori e riducendo sensibilmente le difficoltà nell’utilizzo dello strumento.

La sala ha registrato una partecipazione numerosa, a conferma dell’interesse e della rilevanza pratica degli argomenti trattati. L’incontro si è concluso con un interessante e costruttivo dibattito, nel corso del quale sono emerse alcune criticità applicative nella procedura di adesione che i rappresentanti dell’Ente locale hanno accolto con favore, impegnandosi ad introdurre ogni utile miglioramento per rendere l’accesso e l’utilizzo dello strumento ancora più efficiente e agevole.

“Occorre fare un plauso alla tempestiva disponibilità della dell’ufficio Tributi e della sua dirigente nonché dell’Assessore al ramo – ha dichiarato il Presidente Massimo Conigliaro – che hanno raccolto i suggerimenti e le proposte da noi formulate. Il coninvolgimento della società di servizi che gestisce il software della rottamazione ha inoltre consentito di verificare in anteprima il funzionamento della nuova piattaforma informatica che renderà piú facile per tutti aderire alla definizione agevolata“.