Roy Paci a Sanremo 2026: “La musica unisce e supera ogni barriera sociale”. Duetto con Samurai Jay e Belén Rodriguez

Il trombettista e compositore siracusano Roy Paci sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, prendendo parte alla serata dei duetti insieme a Samurai Jay e alla showgirl Belén Rodriguez.

Il trio porterà sul palco dell’Ariston una versione rivisitata di “Baila Morena”, celebre brano di Zucchero, in una performance che si preannuncia ricca di contaminazioni tra sonorità urban, latine e orchestrazioni originali. Lo stesso Roy Paci ha curato parte degli arrangiamenti per l’orchestra, confermando ancora una volta la sua versatilità artistica.

“Parteciperò sia con la voce che con la tromba – racconta – dando il mio contributo anche alla costruzione musicale del brano”. Un’esperienza che nasce dall’invito di Samurai Jay, giovane artista della scena napoletana, che vede in Paci un punto di riferimento per il dialogo tra generi e culture musicali.

Nonostante una carriera internazionale costellata di tour e collaborazioni – tra cui quella con Manu Chao – Paci affronta Sanremo con entusiasmo ma senza tensione: “Non mi emoziono più come una volta, ma mi emoziona vedere i giovani artisti vivere questa esperienza”.

Al centro della sua partecipazione anche un forte legame con la Sicilia: “Porto sul palco la memoria delle comunità, la voce della mia terra. Voglio raccontare una Sicilia lontana dai luoghi comuni, fatta di bellezza, storia e profondità”.

Spazio anche a parole di apprezzamento per Belén Rodriguez, con cui condividerà il palco: “Mi ha sorpreso per intonazione e timbrica, ha una voce interessante e riconoscibile”.

Infine, un messaggio chiaro sul mondo della musica: “Non sopporto i giudizi superficiali. La musica va ascoltata senza pregiudizi, perché è uno strumento che unisce e abbatte barriere, non solo artistiche ma anche sociali”.

Un ritorno importante, dunque, per Roy Paci, che porta ancora una volta la Sicilia sotto i riflettori del Festival, confermandosi ambasciatore di una musica capace di mescolare tradizione e innovazione.