Roy Paci costretto a fermarsi per motivi di salute: annullati due concerti in Sicilia

Cronaca · musica

Cambio di programma per il Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo: il concerto di Roy Paci previsto per domenica 20 settembre non si terrà. Sul calendario ufficiale della manifestazione, nella fascia oraria delle 22, compare infatti la dicitura “TBA”, che indica un artista ancora da annunciare. Confermato invece l’appuntamento delle 21 con RMC101, media partner dell’evento.

L’assenza del musicista è legata a condizioni di salute che lo hanno costretto a sospendere temporaneamente gli impegni dal vivo. Oltre alla data del Cous Cous Fest, è stato cancellato anche il concerto in programma il 19 settembre a Longobardi Marina.

A comunicarlo è stato il management dell’artista attraverso una nota ufficiale: “Con grande dispiacere, il Management comunica che, a causa di seri problemi di salute dell’artista Roy Paci, i concerti previsti oggi e domani non potranno essere effettuati”.

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Nel comunicato viene spiegato che la priorità, in questa fase, è consentire all’artista di affrontare le cure necessarie. “In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile”, si legge nella nota.

Il management ha inoltre rivolto un pensiero ai fan e agli organizzatori degli eventi: “Siamo profondamente dispiaciuti per il pubblico, per gli organizzatori e per tutte le persone che stavano aspettando questi live a Longobardi Marina e al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo e ringraziamo tutti per la comprensione, l’affetto e il rispetto che vorrete dimostrare in questo momento delicato”.

La comunicazione si conclude annunciando che ulteriori informazioni saranno fornite nelle prossime settimane, sia riguardo a eventuali nuove date sia sulle condizioni del musicista: “Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove date ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro Maestro”.