Roy Paci torna a casa dopo un’operazione: “Mi ha salvato da conseguenze molto più gravi”

Attualità · Musica

Roy Paci torna a casa dopo il ricovero e l’intervento chirurgico che lo ha costretto a fermarsi. È lo stesso musicista augustano a raccontarlo sui social, rassicurando quanti in questi giorni gli hanno fatto arrivare messaggi di affetto e vicinanza.

Paci non entra nei dettagli sulla natura dell’operazione, ma chiarisce un aspetto importante: l’intervento si è concluso positivamente ed è stato decisivo per evitare problemi più seri. “L’operazione è andata a buon fine e devo dire che mi ha salvato da conseguenze molto più gravi”, scrive. Parole accompagnate soprattutto da un lungo ringraziamento a medici, infermieri e a tutto il personale dell’ospedale “Cardinale G. Panico” di Tricase, in provincia di Lecce, dove è stato ricoverato.

Il trombettista dedica un pensiero ai medici e agli operatori della struttura. Nel suo racconto c’è spazio anche per gli altri pazienti incontrati durante il ricovero, in particolare gli anziani del reparto che, racconta Paci, lo hanno “incoraggiato e coccolato come un figlio”.

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Un’esperienza che il musicista descrive come profondamente umana. L’ospedale, al di là delle attrezzature e degli ambienti che inevitabilmente lo caratterizzano, gli è apparso come “una grande casa abitata da una famiglia amorevolmente bizzarra e piacevolmente eterogenea”.

Adesso comincia il recupero (la ripresa dovrebbe essere rapida) e Rot Paci guarda già al momento in cui potrà tornare a fare musica dal vivo: “Non posso che darvi appuntamento al primo prossimo concerto che potrò affrontare per abbracciarvi tutte e tutti ed essere grato per i mille mila messaggi ricevuti in questi giorni. Esco fuori più fortificato e sicuramente più grato alla vita non soltanto per ciò che mi dona, ma anche per ciò che mi nega, per ciò che mi toglie e per ciò che mi costringe a comprendere”.

Dal ricovero nasce anche un progetto che Roy Paci vorrebbe provare a trasformare in qualcosa di concreto: portare la musica negli ospedali pubblici attraverso una sorta di filodiffusione, con generi come classica, downtempo ed easy listening. “I suoni non sono farmaci – spiega – ma credo fermamente che possano diventare una forma potentissima di cura interiore: accompagnano il dolore, restituiscono memoria, muovono emozioni, ricompongono silenzi”.

Poi la promessa che guarda al futuro: tornare al suo mestiere di musicista. Prima, però, il tempo necessario per recuperare completamente dall’operazione.