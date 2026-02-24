Roy Paci torna a Sanremo: duetto con Samurai Jay e Belén Rodriguez

Il trombettista e compositore siracusano Roy Paci sarà tra i protagonisti del Festival di Festival di Sanremo, prendendo parte alla serata dei duetti insieme a Samurai Jay e a Belén Rodriguez.

Durante l’esibizione, il trio porterà sul palco il brano “Baila Morena”, in una performance che si preannuncia ricca di contaminazioni musicali. Samurai Jay, all’anagrafe Gennaro Amatore, è noto per il suo stile che unisce rap, sonorità elettroniche e influenze urban e latine, mentre Roy Paci aggiunge la sua esperienza e il suo inconfondibile tocco musicale.

La carriera

Nato ad Augusta nel 1969, Roy Paci è uno dei musicisti italiani più apprezzati a livello nazionale e internazionale. Trombettista, cantante e produttore discografico, ha collaborato con numerosi artisti e partecipato a importanti programmi televisivi, diventando volto noto anche grazie alla sua presenza a Zelig con la sua band Aretuska.

Nel corso della sua carriera, l’artista ha firmato colonne sonore per il cinema e ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Nastro d’Argento per le musiche del film “La febbre”. La sua versatilità lo ha portato anche a partecipare come giudice a talent show e a numerosi eventi musicali di rilievo.

La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta un nuovo capitolo per Roy Paci, che torna sul palco dell’Ariston confermando il suo ruolo centrale nella scena musicale italiana.