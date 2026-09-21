Rsa di Lentini. Auteri: “casi di scabbia. Ma ora controlli su tutte le strutture private”

Politica · SANITÀ

Verifiche sulle condizioni di salute degli ospiti della RSA di Lentini, controlli sull’eventuale presenza di medici dell’ASP nelle strutture sanitarie private e approfondimenti sulla gestione del personale in altre realtà della provincia. Il deputato regionale Carlo Auteri annuncia di voler portare all’attenzione delle autorità competenti le segnalazioni e la documentazione che afferma di aver raccolto.

“Sto ricevendo segnalazioni estremamente preoccupanti sulle condizioni di alcuni pazienti della RSA di Lentini – dichiara Auteri –. Mi sono stati riferiti casi di persone arrivate al pronto soccorso con infezioni, piaghe e altre problematiche sanitarie. Tra le segnalazioni ci sono anche presunti casi di scabbia. Sono circostanze che devono essere verificate immediatamente e con il massimo rigore”.

Il deputato riferisce di aver acquisito documentazione sanitaria relativa a pazienti giunti all’ospedale di Lentini e chiede accertamenti sull’assistenza prestata all’interno della struttura. “Parliamo di persone fragili, spesso non autosufficienti, che hanno diritto a cure adeguate e a condizioni di assistenza dignitose – prosegue -. È necessario verificare lo stato di salute degli ospiti, l’organizzazione dell’assistenza e l’eventuale presenza di carenze che possano aver inciso sulle loro condizioni”.

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Auteri sollecita inoltre controlli sugli eventuali rapporti professionali tra medici dell’Asp e strutture sanitarie private. “Chiederò che venga verificata l’eventuale presenza di medici dell’Asp in queste realtà, con quali incarichi operino e se le attività svolte siano compatibili con le disposizioni vigenti – sottolinea il parlamentare Ars -. Non si tratta di anticipare giudizi, ma di accertare i fatti e garantire la massima trasparenza”.

Il deputato regionale annuncia di voler sottoporre gli elementi raccolti anche alle forze dell’ordine, chiedendo approfondimenti sugli aspetti sanitari e gestionali segnalati. La vicenda, secondo Auteri, non si esaurisce infatti con la RSA di Lentini. Il deputato afferma di aver ricevuto documenti e testimonianze relativi ad altre strutture private della provincia di Siracusa, nei quali vengono prospettate possibili carenze negli organici, retribuzioni inadeguate e anomalie contrattuali: “Mi stanno arrivando informazioni anche su altre strutture. Si parla di personale insufficiente rispetto alle esigenze dei pazienti, lavoratori sottopagati e contratti che meritano verifiche approfondite. Se queste segnalazioni dovessero trovare conferma, il problema riguarderebbe sia i diritti dei lavoratori sia la qualità dell’assistenza”.

Auteri chiede quindi un esame complessivo delle situazioni segnalate, dalla presenza del personale sanitario alle condizioni degli ospiti, fino all’organizzazione del lavoro. “Affrontare questioni di questa delicatezza richiede coraggio, ma non possiamo voltarci dall’altra parte – conclude -. Continuerò a raccogliere documenti e a chiedere controlli nelle sedi competenti. La salute dei pazienti e la dignità dei lavoratori devono venire prima di tutto. Se ci sono irregolarità, devono emergere e devono essere affrontate”