Ultime news

1 minuto di lettura
Polizia municipale

Siracusa, ruba carburante dai mezzi davanti al Palaindoor: denunciato

Sequestrata l'intera refurtiva, già predisposta in taniche per il trasporto

Ieri pomeriggio la Polizia municipale di Siracusa ha colto in flagrante un individuo intento a sottrarre gasolio dai mezzi d’opera impegnati nella costruzione del nuovo Palaindoor.

L’intervento tempestivo ha permesso di fermare il soggetto, e di sequestrare l’intera refurtiva, già predisposta in taniche per il trasporto.

In seguito agli accertamenti, il soggetto fermato è stato deferito in stato di libertà alle autorità competenti per i reati contestati.


