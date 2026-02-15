Siracusa, ruba carburante dai mezzi davanti al Palaindoor: denunciato

Ieri pomeriggio la Polizia municipale di Siracusa ha colto in flagrante un individuo intento a sottrarre gasolio dai mezzi d’opera impegnati nella costruzione del nuovo Palaindoor.
L’intervento tempestivo ha permesso di fermare il soggetto, e di sequestrare l’intera refurtiva, già predisposta in taniche per il trasporto.
In seguito agli accertamenti, il soggetto fermato è stato deferito in stato di libertà alle autorità competenti per i reati contestati.
