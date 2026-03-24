Ruba la borsa in ospedale ad Avola e preleva al bancomat: incastrato dalle telecamere

Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pachino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno notificato a un giovane di 25 anni l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per i reati di furto e utilizzo indebito di carta di pagamento.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il venticinquenne, già noto alle forze di polizia, avrebbe agito con la complicità di una donna, nel frattempo deceduta, all’interno dell’ospedale di Avola.

I fatti contestati risalgono a un episodio avvenuto nella sala d’attesa di un reparto, dove una donna si trovava per accompagnare un paziente. Approfittando di un momento di distrazione, i due avrebbero sottratto la borsa della vittima, che conteneva 1.100 euro in contanti e alcune carte bancomat.

Dopo il furto, sempre secondo l’ipotesi investigativa, le carte sarebbero state utilizzate per effettuare prelievi di denaro, per un importo complessivo di 850 euro.

Le indagini sono state svolte dagli agenti del Commissariato di Pachino con la collaborazione dei colleghi dei Commissariati di Avola e Noto. Determinante, per l’identificazione del giovane e della presunta complice, sarebbe stata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’ospedale e dello sportello bancomat presso cui sarebbe stato prelevato il denaro.

La posizione dell’indagato resta adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.