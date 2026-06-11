Ruba una bici in Ortigia: arrestato in flagranza

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, di pattuglia a piedi quali Carabinieri di Quartiere, hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un 29enne, con precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato controllato e fermato in via Roma a bordo di una bicicletta a pedalata assistita che l’uomo aveva rubato poco prima dal cortile interno di un condominio.

La bicicletta è stata restituita al proprietario.