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Ruba una bici in Ortigia: arrestato in flagranza

La bicicletta è stata restituita al proprietario

La bicicletta è stata restituita al proprietario

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Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia, di pattuglia a piedi quali Carabinieri di Quartiere, hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un 29enne, con precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato controllato e fermato in via Roma a bordo di una bicicletta a pedalata assistita che l’uomo aveva rubato poco prima dal cortile interno di un condominio.
La bicicletta è stata restituita al proprietario.


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