Rubano carburante da un autocarro del circo: in manette anche un siracusano

Un’operazione di controllo nelle aree industriali e commerciali del territorio ha portato, nella notte, all’arresto di due uomini sorpresi mentre rubavano carburante da un autocarro. È accaduto intorno alle 3 a Misterbianco, in contrada Cubba Marletta, dove una pattuglia dei Carabinieri ha individuato un 43enne del Siracusano e un 31enne del Catanese intenti a sottrarre gasolio da un mezzo appartenente a un circo itinerante. Per entrambi vale la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

I militari, durante il pattugliamento, hanno notato i due aggirarsi in modo sospetto vicino al serbatoio del camion parcheggiato all’interno di un’area privata. Alla vista della pattuglia, i sospetti hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente bloccati.

Nel corso delle verifiche sono state rinvenute diverse taniche di plastica da 15 a 25 litri, già piene di gasolio, insieme a contenitori vuoti, tubi in gomma e strumenti utilizzati per il travaso. Parte del carburante risultava già sversato a terra, segno dell’effrazione del tappo del serbatoio. Un controllo sul veicolo dei due uomini ha permesso di scoprire ulteriori taniche pronte per essere riempite.

In totale sono stati recuperati circa 220 litri di carburante, poi restituiti al dipendente del circo proprietario dell’autocarro, che ha sporto querela.

Sulla base degli elementi raccolti — che dovranno essere verificati nelle sedi competenti — i due uomini sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. L’autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto.