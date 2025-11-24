Rubano dentro un generi alimentari: lui arrestato, lei denunciata

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno arrestato un 40enne per evasione e lo hanno denunciato, unitamente a una 44enne, per furto aggravato.

L’uomo, con precedenti penali e di polizia, già sottoposto agli arresti domiciliari è stato bloccato dopo aver perpetrato un furto di generi alimentari presso un supermercato di Siracusa in concorso con una 44enne con precedenti di polizia.