Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Augusta, hanno denunciato una coppia di 27 anni (uomo) e di 21 anni (donna) per il reato di furto aggravato.

In specie, gli investigatori del Commissariato megarese, identificavano i due ladri che, poco, prima, avevano perpetrato un furto all’interno della sagrestia della Chiesa di San Francesco di Paola. I due, nelle fasi preparatorie della Santa Messa, si impossessavano del borsello del Parroco. Il sacerdote, quando si è accorto del furto ha chiamato la Polizia di Stato che, con l’ausilio di telecamere per la video sorveglianza, è riuscita ad individuare i responsabili del furto.

La coppia è già conosciuta dalle forze dell’ordine per aver commesso analoghi reati nel territorio megarese. I due ladri, essendo non residenti ad Augusta, saranno oggetto di apposita richiesta per l’emissione di un divieto di ritorno nel Comune.